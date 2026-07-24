Μεταμορφώνεται το αστικό κέντρο της Λάρνακας: Ολοκληρώνονται οι αναπλάσεις δρόμων και παίρνει πάλι τα πάνω της

Παίρνει σιγά – σιγά τη νέα του μορφή το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο της β΄ φάσης ανάπλασης εμπορικών δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και η γενική εικόνα που εμφανίζει πλέον το αστικό κέντρο της πόλης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κατάσταση των προηγούμενων χρόνων.

Πριν από μερικές μέρες δόθηκε στην κυκλοφορία και η οδός Κωνσταντίνου Καλογερά, ενώ σ’ εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία σιντριβανιού στο διχάλι μεταξύ των οδών Ερμού και Κ. Καλογερά, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όσον αφορά τα έργα ανάπλασης των κεντρικών πλατειών Ακρόπολης και Αλκής, ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι στις 27 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής του έργου από τον εργολάβο στον δήμο.

Αυτές τις μέρες οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως, με τον Α. Βύρα να σημειώνει ότι μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο ο ανακαινισμένος δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το ύψος του ξενοδοχείου «Άτριουμ Ζήνων». Την ίδια περίοδο θα δοθεί στην κυκλοφορία πλήρως ανακαινισμένη και η οδός Ευανθίας Πιερίδου, που είναι πάροδος της Ζ. Κιτιέως προς τις Φοινικούδες. Όσον αφορά την οδό Φιλίου Ζαννέτου, που επίσης είναι πάροδος της Ζ. Κιτιέως προς το παραλιακό μέτωπο, η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο τελευταίο κομμάτι της β΄ φάσης ανάπλασης δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ, που θα καλύψει το τμήμα της Ζήνωνος Κιτιέως από το «Άτριουμ Ζήνων» μέχρι και το Μουσείο Πιερίδη. Το συγκεκριμένο τμήμα υπολογίζεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως είναι οι διαβεβαιώσεις του εργολάβου προς τον Δήμο Λάρνακας. Ο κ. Βύρας είπε, ακόμα, ότι σε τμήματα της οδού Ερμού και Ζήνωνος Κιτιέως θα τοποθετηθούν σκίαστρα (ήδη ξεκίνησε η τοποθέτησή τους στην Ερμού), όπως είναι το αίτημα των καταστηματαρχών του εμπορικού κέντρου.

Καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία

Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τα έργα ανάπλασης δρόμων και πεζοδρομίων δεν στοχεύουν μόνο στον καλλωπισμό του εμπορικού αστικού κέντρου αλλά και στο να ξαναζωντανέψει η περιοχή, η οποία είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την κατιούσα όσον αφορά την εμπορική της κίνηση. Μπορεί δειλά δειλά η μορφή του εμπορικού κέντρου ν’ αλλάζει, ωστόσο ο πρώτιστος στόχος της δημοτικής Αρχής είναι ν’ αποκτήσει ξανά ζωή. Ο Ανδρέας Βύρας είπε ότι το τελευταίο διάστημα 6-7 καινούργια καταστήματα έχουν ανοίξει στο εμπορικό κέντρο της πόλης, την ίδια ώρα που υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον και από μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να μεταφέρουν τα γραφεία τους στο κέντρο. Παράλληλα, σημείωσε, έχουν αδειοδοτηθεί 12-13 μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (boutique hotels), οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν προσεχώς, προσδίδοντας μια νέα όψη στην περιοχή.