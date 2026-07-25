Το μεγάλο παζάρι των κατεχόμενων περιουσιών: €776 εκατ. σε Ελληνοκυπρίους

Στα €776 εκατ. ανέρχονται οι αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί μέχρι σήμερα σε Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα, από τη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην ιστοσελίδα της η λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 8.715 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 3.288 εξετάστηκαν. Το συνολικό ποσό που επιδικάστηκε σε αποζημιώσεις ανέρχεται σε 662.933.062 λίρες Αγγλίας, ποσό που αντιστοιχεί, με βάση τη χθεσινή ισοτιμία, σε 775.900.170 ευρώ. Πρόσθετα, η λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων έχει εκδώσει αποφάσεις για: Ανταλλαγή και αποζημίωση σε δύο υ...

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