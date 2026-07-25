Κομισιόν: Νέοι κανόνες για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Νέοι κανόνες για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου τίθενται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των νέων κανόνων είναι να καταστήσουν το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης καθαρότερο, πιο ασφαλές και ανθεκτικό. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην προστασία των πολιτών από απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στην παροχή ισχυρότερων δικαιωμάτων και μεγαλύτερου ελέγχου στις ενεργειακές επιλογές τους.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η ενεργειακή κρίση του 2022 εξέθεσε καταναλωτές και επιχειρήσεις σε ακραία μεταβλητότητα των τιμών, με τιμές-ρεκόρ στο φυσικό αέριο και ραγδαία αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση των κανόνων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποσκοπεί στο να καταστήσει την αγορά ενέργειας πιο ανθεκτική, να ενισχύσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Περισσότερες επιλογές και προστασία για τους καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπουν περισσότερες επιλογές μεταξύ συμβάσεων σταθερής τιμής και συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτό έχει στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές.

Οι κανόνες προβλέπουν επίσης ισχυρότερες διασφαλίσεις κατά την επιλογή ή την αλλαγή προμηθευτή ενέργειας, με σαφέστερες πληροφορίες πριν από την υπογραφή σύμβασης, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση προσφορών και η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για παραγωγή και κοινή χρήση ανανεώσιμης ενέργειας με γείτονες και κοινότητες, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να επωφελούνται από καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε τοπικό επίπεδο.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι πιο ευάλωτοι πελάτες θα έχουν ισχυρότερη προστασία, μεταξύ άλλων από αποσύνδεση.

Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να καθορίζουν προσωρινά τιμές κάτω του κόστους για περιορισμένη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διατήρηση της προσιτότητας της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης προστασία μέσω προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου σε περίπτωση αποτυχίας προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέοι κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου στηρίζουν τη σταδιακή αντικατάσταση του ορυκτού φυσικού αερίου με ανανεώσιμα και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αέρια, ιδίως το υδρογόνο.

Οι κανόνες επιδιώκουν τη δημιουργία πιο ασφαλούς και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, με μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ενισχύονται τα δικαιώματα και η προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή, της καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με τις προσφορές και της προστασίας σε περίπτωση διαφοράς με προμηθευτή ενέργειας.

Προβλέπεται ακόμη ειδική προστασία για ευάλωτους καταναλωτές και για όσους πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, ιδίως από την αποσύνδεση της παροχής φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου στηρίζουν και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζονται από τις 17 Ιουλίου 2026, ενώ οι κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου θα εφαρμόζονται από τις 5 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ