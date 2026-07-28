Videogate: «Φρένο» Σαββίδη στη Βουλή για το πόρισμα Πασχαλίδη

Ενόψει της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή με αντικείμενο την πολύκροτη υπόθεση «Videogate» και το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, απέστειλε επιστολή προς τη Βουλή, ενημερώνοντας ότι το πόρισμα δεν πρόκειται να κατατεθεί στην Επιτροπή. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ούτε ο ποινικός ανακριτής ούτε η Αστυνομία μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας καλεί τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα:

1.Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για μέρος της, το ανακριτικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ για άλλο μέρος εκκρεμεί η αξιολόγηση και η λήψη απόφασης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

2.Οποιαδήποτε συζήτηση για το ανακριτικό έργο ή προσπάθεια αποκάλυψης στοιχείων του σε χώρο άλλο από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιόν του, εγκυμονεί τον κίνδυνο επηρεασμού τόσο της ανακριτικής διαδικασίας όσο και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων.

3. Πρόσωπα που έχουν κληθεί να παραστούν στη συνεδρία και διαθέτουν γνώση γεγονότων που σχετίζονται με την υπόθεση δεν δύνανται να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση τους υποβληθεί ούτε να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά την υπόθεση, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την απονομή της δικαιοσύνης.

4. Αναφορικά με την έκθεση του ποινικού ανακριτή, συντρέχουν πρόσθετοι λόγοι που δεν επιτρέπουν την παρουσίασή της ή/και την αποκάλυψη του περιεχομένου της, όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική νομολογία και την ισχύουσα νομοθεσία, τους οποίους δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε στο παρόν στάδιο.

«Τα πιο πάνω αποτελούν τις νομικές μου θέσεις και αναμένω ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε οποιεσδήποτε κοινοβουλευτικές διαδικασίες ή/και αποφάσεις να λειτουργούν εντός του πλαισίου του Συντάγματος», καταλήγει στην επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας.