Η πρώτη αντίδραση του τ/κ Τύπου στις δηλώσεις Γκουτέρες για ενδεχόμενη διευρυμένη Διάσκεψη 5+1

Ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να διατηρήσει τη διαδικασία ενεργή, επιδιώκοντας όμως η επόμενη διευρυμένη συνάντηση να είναι καλά προετοιμασμένη και να μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αναφέρουν στη πλειονότητα τους τα τουρκοκυπριακά Μέσα ενημέρωσης, ως μια πρώτη αντίδραση, με το πέρας των ανακοινώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.
Με συγκρατημένα θετικό τρόπο και χωρίς πανηγυρικούς τόνους, ο τουρκοκυπριακός Τύπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανακοίνωση για νέα διευρυμένη Πενταμερή διάσκεψη 5+1. Εντούτοις τονίζει μεν πως η Τουρκία φαίνεται να άναψε το πράσινο φως, αλλά την ίδια ώρα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην καλή προετοιμασία που χρειάζεται με έμφαση στα Μέτρα Οικοδόμισης Εμπιστοσύνης που ζήτησε ο κ. Γκουτέρες από τους δύο ηγέτες.
- Σύμφωνα με τη «Yeni Düzen», ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων για τη σύγκληση της νέας διευρυμένης συνάντησης. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας επέλεξε ως βασικό τίτλο τη φράση «Θα προετοιμαστούμε για συνάντηση 5 συν 1», δίνοντας έμφαση στην επόμενη κίνηση των Ηνωμένων Εθνών. Σε άλλο σημείο η «Yeni Düzen» ανέδειξε επίσης τη δήλωση Γκουτέρες ότι δεν επιθυμεί μια νέα συνάντηση η οποία θα αποτύχει ή δεν θα παράξει αποτέλεσμα. Όπως γράφει, πριν από τη σύγκληση της 5 συν 1 θα πρέπει να γίνει επαρκής προετοιμασία στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.
- Πιο συγκρατημένη είναι η πρώτη κάλυψη της «Kıbrıs Postası». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για τη διεξαγωγή νέας 5+1. Πριν από τη σύγκλησή της, ωστόσο, ο Γκουτέρες αναμένει πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού. Το δημοσίευμα αναδεικνύει επίσης τη θέση του ότι δεν επιθυμεί μια συνάντηση που θα αποτύχει και δεν θα παράξει αποτέλεσμα.
- Η «Bugün Kıbrıs» από τη πλευρά του δίνει ιδιαίτερο βάρος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, στη μεθοδολογία των συνομιλιών και στα επόμενα βήματα. Παράλληλα, πρόβαλε έντονα τις εκδηλώσεις και τις παρεμβάσεις οργανώσεων και πολιτών από τις δύο κοινότητες, οι οποίοι ζήτησαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
- Η Gıynık, αναδεικνύει περισσότερο την αναφορά Γκουτέρες ότι διαπίστωσε στους Κυπρίους ισχυρή επιθυμία για ειρήνη και την έκκλησή του προς τους δύο ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειες για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα έχουν πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Παράλληλα, καταγράφει την απόφαση για νέα 5+1 και τη συνέχιση των επαφών του ΟΗΕ με τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες χώρες.
- Η «Haber Kıbrıs», δίνει έμφαση στην παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί μας, κάνοντας ειδική αναφορά στα ΜΟΕ που ζήτησε από τους δύο ηγέτες ο ΓΓ του ΟΗΕ.