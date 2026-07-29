Η πρώτη αντίδραση του τ/κ Τύπου στις δηλώσεις Γκουτέρες για ενδεχόμενη διευρυμένη Διάσκεψη 5+1

Ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να διατηρήσει τη διαδικασία ενεργή, επιδιώκοντας όμως η επόμενη διευρυμένη συνάντηση να είναι καλά προετοιμασμένη και να μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αναφέρουν στη πλειονότητα τους τα τουρκοκυπριακά Μέσα ενημέρωσης, ως μια πρώτη αντίδραση, με το πέρας των ανακοινώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Με συγκρατημένα θετικό τρόπο και χωρίς πανηγυρικούς τόνους, ο τουρκοκυπριακός Τύπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανακοίνωση για νέα διευρυμένη Πενταμερή διάσκεψη 5+1. Εντούτοις τονίζει μεν πως η Τουρκία φαίνεται να άναψε το πράσινο φως, αλλά την ίδια ώρα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην καλή προετοιμασία που χρειάζεται με έμφαση στα Μέτρα Οικοδόμισης Εμπιστοσύνης που ζήτησε ο κ. Γκουτέρες από τους δύο ηγέτες.