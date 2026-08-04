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Τριήμερη προθεσμία για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων από τον Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για τον εξωραϊσμό και τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής, ο Δήμος Ιεροκηπίας απευθύνει ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι επηρεαζόμενοι καλούνται να ελέγξουν τον σχετικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και, εφόσον το όχημα ή αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτόν, να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή του εντός τριών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

 Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου για την προστασία της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής της Ιεροκηπίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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