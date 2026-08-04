Μενέλαος Μενελάου στον «Π»: Η καταγραφή των συγκλίσεων στο επίκεντρο της προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών (ηχητικό)

Στην επικαιροποίηση της καταγραφής των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά επικεντρώνεται η νέα προσπάθεια υπό τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης και λήψη απόφασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Αυτό ανέφερε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, μιλώντας στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για νέα διαπραγμάτευση αλλά για αποτύπωση όσων είναι ήδη καταγεγραμμένα στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Βάση οι υφιστάμενες συγκλίσεις

Ο κ. Μενελάου ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία που αρχίζει δεν αφορά δημιουργία νέων συγκλίσεων ή αναθεώρηση όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης καταγραφής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

«Πρόκειται για επικαιροποίηση όσων είναι ήδη καταγεγραμμένα και βρίσκονται στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών», είπε, προσθέτοντας ότι στη βάση αυτής της εργασίας θα επιδιωχθεί η επανέναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών με επίκεντρο τα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι οι συγκλίσεις είναι ήδη καταγεγραμμένες στα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών και στις γνωστές καταγραφές που προέκυψαν από τις συνομιλίες των προηγούμενων ετών.

Η επαναβεβαίωση των συγκλίσεων ως θετικό στοιχείο

Σύμφωνα με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, το γεγονός ότι υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο υλικό επιτρέπει στην όλη διαδικασία να κινηθεί με σχετικά γρήγορους ρυθμούς.

Όπως είπε, το καθοριστικό στοιχείο είναι εάν θα υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές ώστε η καταγραφή να οδηγήσει σε νέα διευρυμένη συνάντηση και στη λήψη απόφασης για επανέναρξη των συνομιλιών.

Αναφερόμενος στις μεθοδολογικές προτάσεις που κατατέθηκαν από τουρκοκυπριακής πλευράς, σημείωσε ως θετικό το γεγονός ότι μία εξ αυτών αναφέρεται ρητά στη διατήρηση των προηγούμενων συγκλίσεων, στη μη επαναδιαπραγμάτευσή τους και στην επικέντρωση στα ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν.

«Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην πράξη, θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πραγματική προοπτική προόδου», ανέφερε.

Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Ο κ. Μενελάου απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στάση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκτιμώντας ότι υπάρχει έντονη προσωπική δέσμευση για προώθηση του Κυπριακού κατά το τελευταίο στάδιο της θητείας του.

Όπως είπε, ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιεχόμενο της δήλωσης που εκδόθηκε μετά τις επαφές του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, στην οποία γίνεται αναφορά τόσο στη διαφύλαξη των συγκλίσεων όσο και στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τον ίδιο, αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα υπέρ της συμφωνημένης βάσης λύσης και της διατήρησης όσων έχουν επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η στάση της τουρκικής πλευράς στην πράξη το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα θα εξαχθούν από τα γεγονότα και όχι από τις δηλώσεις.

Η πρόταση για καταγραφή των συγκλίσεων

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής αποκάλυψε ότι η ιδέα για καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι νέα.

Όπως ανέφερε, η πρόταση είχε τεθεί από ελληνοκυπριακής πλευράς ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η συγκεκριμένη πρόταση προχωρεί.

Παράλληλα, απέρριψε τη συζήτηση γύρω από την απόδοση ευθυνών για τη μη υλοποίηση συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

«Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και δεν πρόκειται να μας προσφέρει οτιδήποτε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση των προσπαθειών και η επίδειξη πολιτικής βούλησης.

Πού βρίσκεται σήμερα η διαδικασία σε σχέση με το Κραν Μοντανά

Ερωτηθείς κατά πόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται σήμερα κοντύτερα ή μακρύτερα σε σχέση με το σημείο όπου είχαν φτάσει οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά το 2017, ο κ. Μενελάου σημείωσε ότι έχουν μεσολαβήσει εννέα χρόνια από τότε.

Όπως ανέφερε, το κατά πόσο οι πλευρές βρίσκονται σήμερα κοντά ή μακριά από εκείνο το σημείο θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσουν η τουρκοκυπριακή και η τουρκική πλευρά μετά την καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί είναι η επαναβεβαίωση όσων είχαν επιτευχθεί μέχρι το τέλος της διαδικασίας στο Κραν Μοντανά, τότε ένα πολύ μεγάλο μέρος της απόστασης θα θεωρείται ήδη καλυμμένο.

Όπως εξήγησε, από το 2017 μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν νέες συνομιλίες που να δημιούργησαν νέα δεδομένα ή πρόσθετες συγκλίσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ακριβή αποτύπωση του σημείου στο οποίο είχε φτάσει τότε η διαδικασία.

Ετοιμότητα για νέες συναντήσεις

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο κ. Μενελάου δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για νέες συναντήσεις οποτεδήποτε αυτές καταστούν αναγκαίες.

Όπως είπε, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά για καθορισμό της επόμενης συνάντησης των δύο ηγετών.

«Δεν πρόκειται για διαγωνισμό του ποιος είναι πιο πρόθυμος ή ποιος θέλει περισσότερες συναντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το σημαντικό είναι οι επαφές να συνοδεύονται από πολιτική βούληση και ευελιξία ώστε να παράγεται αποτέλεσμα.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο»

Κληθείς να εκτιμήσει κατά πόσο θα υπάρξει τελικά νέα διευρυμένη διάσκεψη, ο κ. Μενελάου δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να πράττει όσα της αναλογούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Υπέδειξε ωστόσο ότι το βασικό εμπόδιο εξακολουθεί να είναι η επανάληψη από πλευράς Τουρκίας της θέσης για λύση δύο κρατών, θέση η οποία, όπως σημείωσε, επαναδιατυπώθηκε και μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παρά τη δυσκολία αυτή, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής διαμήνυσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

«Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ώστε να προχωρήσει η προσπάθεια», ανέφερε.

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