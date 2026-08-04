Χάμπας: Θετική η ανταπόκριση για τον νέο Συνεργατισμό - Επαφές και με εταιρείες για επενδύσεις

Καλή ανταπόκριση επιδεικνύει το κοινό για απόκτηση μετοχών του υπό σύσταση νέου Συνεργατισμού, λαμβάνοντας υπόψη και ότι διανύουμε τον Αύγουστο κατά τον οποίο πολύς κόσμος βρίσκεται σε διακοπές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας,

«Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, ενώ γίνονται επαφές και με εταιρείες για να επενδύσουν στην υπό σύσταση τράπεζα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι από τις 22 Ιουλίου ξεκίνησε, διαδικτυακά, η διάθεση 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, μέσω Δημόσιας Προσφοράς, της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, με ελάχιστη συμμετοχή τις 100 μετοχές. Η αγορά μετοχών θα συνεχιστεί μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital . Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο κ. Χάμπας είπε ότι επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία δεν μπορεί να αναφερθεί στο ενδιαφέρον που υπάρχει για απόκτηση μετοχών του νέου Συνεργατισμού, ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεν συγκεντρωθεί μέχρι την λήξη της περιόδου αιτήσεων το αναγκαίο ποσό, «έχουμε το δικαίωμα για χρονική επέκταση οκτώ μηνών της Δημόσιας Προσφοράς, αφού πρώτα επικαιροποιηθεί το Ενημερωτικό Δελτίο».

Πρόσκληση στον κόσμο να συμμετάσχει

«Τέτοια εγχειρήματα, που είναι πολύπλοκα, για δημιουργία, έστω και μιας συνεργατικής τράπεζας, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις τεράστιες απαιτήσεις, πολιτικές και διακυβέρνηση που υπάρχουν, δεν δίδονται συχνά στον κυπριακό λαό», πρόσθεσε.

Ο κ. Χάμπας κάλεσε «τον κυπριακό λαό να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια και να γίνει μέλος της εταιρείας, αγοράζοντας μετοχές».

«Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους. Αυτή η Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα δημιουργείται από την κοινωνία των πολιτών για τους πολίτες της Κύπρου», κατέληξε.

Συγκεντρώσεις σε κοινότητες για επεξήγηση του τρόπου υποβολής αίτησης

Αναφορικά με τη σημερινή περιφερειακή συγκέντρωση στον Τριπτόλεμο Ευρύχου, ο κ. Χάμπας είπε ότι σκοπός της συγκέντρωσης που γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και μετά από πρόσκληση των ίδιων των κοινοτήτων, είναι για να εκπαιδευτούν οι πολίτες για το πώς μπορούν να κάνουν την αίτηση τους, διαδικτυακά.

«Επειδή η αίτηση γίνεται μόνο διαδικτυακά, τεχνικό προσωπικό από την Εταιρεία θα είναι παρών στις συγκεντρώσεις για να ενημερώνει τον κόσμο πώς μπορεί να κάνει την αίτηση του», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί περιφερειακή συγκέντρωση στον Καλοπαναγιώτη και την Πέμπτη στον Κάμπο της Τσακίστρας.

Στόχος, συνέχισε, είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να καλύψουμε όλες τις περιοχές για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ