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Άλμα 44% στα κέρδη της Saudi Aramco εν μέσω αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 32,7 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, επωφελούμενος από την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Αύξηση καθαρών κερδών κατά 44% ανακοίνωσε την Τρίτη ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco, μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και κινητήρια δύναμη της σαουδαραβικής οικονομίας, είναι η τελευταία σε μια σειρά ενεργειακών κολοσσών που ανακοινώνουν τεράστια κέρδη καθώς ο πόλεμος ταρακούνησε τις αγορές πετρελαίου.

Τα καθαρά της έσοδα αυξήθηκαν στα 122,6 δισεκατομμυρίων σαουδαραβικών ριάλ (32,7 δισεκατομμύρια δολάρια) την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, από 85 δισεκατομμύρια ριάλ ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Τα κέρδη της Aramco προέκυψαν παρά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, τον βασικό αγωγό για τη μεταφορά του πετρελαίου του Κόλπου, και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ήταν ασταθείς καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και ήταν πολύ υψηλότερες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

«Παρά την άνευ προηγουμένου διακοπή του εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ, συνεχίσαμε να επιδεικνύουμε την ικανότητά μας να διατηρούμε τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Amin H. Nasser.

Επιπλέον, επικαλέστηκε την «ποικιλομορφία της βάσης περιουσιακών στοιχείων και τον πολυετή σχεδιασμό της Aramco, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών υποδομών όπως ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, η χωρητικότητα αποθήκευσης και οι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής».

Αφαιρώντας έκτακτα στοιχεία, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 125,1 δισεκατομμύρια ριάλ Σαουδικής Αραβίας.

Η μέση εκτίμηση των αναλυτών για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ήταν 116,9 δισεκατομμύρια ριάλ.

«Η συνεχιζόμενη περιφερειακή αβεβαιότητα οδήγησε σε υψηλότερες τιμές υδρογονανθράκων και χαμηλότερους όγκους πωλήσεων, καθώς και σε βελτιωμένα περιθώρια διύλισης, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο», αναφέρει η Aramco.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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