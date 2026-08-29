357 κλήσεις παγκύπρια έλαβε μέχρι αργά το απόγευμα η Πυροσβεστική - Παιδάκι εγκλωβίστηκε σε βεράντα 4ου ορόφου

Συνολικά 357 κλήσεις παγκύπρια έλαβε μέχρι τώρα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Σοβαρή περίπτωση αφορούσε παιδάκι που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος 4ου ορόφου στον Άγιο Δομέτιο και διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, αναφέρει ο κ. Κεττής σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως σημειώνει, από τις 357 κλήσεις, 332 ήταν στην επαρχία Λευκωσίας και άλλες 25 στις άλλες επαρχίες «που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

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Πολλές από τις κλήσεις διεκπεραιώθηκαν και άλλες έχουν πάρει σειρά προτεραιότητας για διεκπεραίωση, σημειώνει. Τα περιστατικά, προσθέτει, αφορούν προλήψεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, διασώσεις ζωών, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις ευτελών υλικών και περισώσεις περιουσιών.

Σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ έγινε και ανάκληση προσωπικού και υποστηρίζεται από τις Τοπικές Αρχές, τους ΕΟΑ, την Πολιτική Άμυνα, την Αστυνομία, την ΑΗΚ και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.