Στο κελί για 8 μέρες ο 21χρονος για την απόπειρα φόνου στη Λευκωσία

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον δύο ανδρών, ηλικίας 24 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου 21χρονου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λευκωσία, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.

Η υπόθεση αφορά επίθεση με μαχαίρι εναντίον 21χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος γύρω στη 1.15 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 21χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.