Παραμένουν «φωτιά» οι τιμές των καυσίμων παρά την παράταση μέτρων - Προειδοποίηση πρατηριούχων για πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει χειμώνα (ηχητικό)

Την ικανοποίησή του για την παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα μέχρι τον Νοέμβριο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι η πορεία τους θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, στις ανησυχίες για το πετρέλαιο θέρμανσης και στις προοπτικές για τους επόμενους μήνες.

«Οι αυξήσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συσσωρεύονται»

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων σημείωσε ότι οι τιμές βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα.

«Βρισκόμαστε ήδη σε ψηλά επίπεδα τιμών. Οι αυξήσεις των τελευταίων μηνών μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως όταν προστίθενται η μία πάνω στην άλλη, δημιουργούν σημαντική επιβάρυνση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η βενζίνη 95 οκτανίων βρίσκεται περίπου στο €1,60 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται γύρω στο €1,86 με τη μειωμένη φορολογία».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι χωρίς το υφιστάμενο φορολογικό μέτρο το κόστος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

«Χωρίς τη μειωμένη φορολογία, το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν περίπου στα €1,95 το λίτρο», δήλωσε.

«Πολύ θετικό νέο η παράταση της μειωμένης φορολογίας»

Σχολιάζοντας την απόφαση για παράταση του μέτρου μέχρι τον Νοέμβριο, ο κ. Χριστοδούλου χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική.

«Αυτό είναι πολύ θετικό νέο. Είναι σημαντικό ότι παρατείνεται το μέτρο για ακόμη δύο μήνες», είπε.

Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι η πορεία των τιμών θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

«Βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών. Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στις αγορές πετρελαίου, θα επηρεαστούμε αναλόγως», ανέφερε.

«Δεν ζητήσαμε συγκεκριμένη διάρκεια»

Ερωτηθείς αν ο Σύνδεσμος είχε ζητήσει να ισχύσει το μέτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο αντιπρόεδρος των πρατηριούχων εξήγησε ότι το αίτημα αφορούσε απλώς την ανανέωσή του.

«Δεν είχαμε ζητήσει συγκεκριμένη διάρκεια. Ζητήσαμε απλώς να ανανεωθεί το μέτρο», δήλωσε.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται ανά δίμηνο, με επανεξέταση των δεδομένων κάθε φορά που ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής.

Ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χριστοδούλου στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν περιλαμβάνεται στα καύσιμα που επωφελούνται από τη μειωμένη φορολογία, καθώς έχει ήδη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση», ανέφερε.

Ωστόσο υπογράμμισε ότι το κόστος του έχει αυξηθεί αισθητά.

«Η τιμή του έχει αυξηθεί σημαντικά και πλησιάζει το €1,48 το λίτρο. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και πολλοί καταναλωτές θα χρειαστούν πετρέλαιο θέρμανσης», δήλωσε.

Κατά την εκτίμησή του, οι σημερινές τιμές δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για αρκετά νοικοκυριά.

«Με αυτές τις τιμές θα είναι πολύ δύσκολο για αρκετά νοικοκυριά να προμηθευτούν τις ποσότητες που χρειάζονται», είπε.

«Ο κόσμος ήδη ρωτά για τις τιμές»

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι, παρότι δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλωτές ζητούν ήδη ενημέρωση.

«Δεν προχωρούν ακόμη σε αγορές, αλλά ήδη ζητούν ενημέρωση για τις τιμές», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, «όταν ακούνε τα σημερινά επίπεδα τιμών, αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα».

«Το θετικό σενάριο είναι η σταθεροποίηση»

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της αγοράς, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων σημείωσε ότι αυξήσεις καταγράφονται όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

«Στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη καταγράφονται επίσης αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καλύτερος δυνατός στόχος στην παρούσα φάση είναι η σταθεροποίηση των τιμών.

«Για εμάς το θετικό σενάριο θα ήταν να σταθεροποιηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα», είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι τυχόν νέες αυξήσεις στη διεθνή αγορά θα μεταφερθούν και στην κυπριακή αγορά.

«Αν υπάρξουν νέες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές, τότε δυστυχώς θα δούμε μεγαλύτερη επιβάρυνση και στην κυπριακή αγορά», δήλωσε.

«Τα επόμενα φορτία θα δείξουν την πραγματική εικόνα»

Αναφερόμενος στις επόμενες εξελίξεις, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι η πορεία των επόμενων εισαγωγών θα είναι καθοριστική.

«Τα επόμενα φορτία θα δείξουν την πραγματική εικόνα», ανέφερε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι οι τιμές βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Σήμερα η βενζίνη 95 οκτανίων βρίσκεται περίπου στο €1,60 το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στο €1,86 και το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο €1,48. Πρόκειται ήδη για πολύ υψηλές τιμές», δήλωσε.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αγορά πετρελαίου

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων συνέδεσε την πορεία των τιμών και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

«Σίγουρα. Κάθε γεωπολιτική ένταση επηρεάζει άμεσα την τιμή του πετρελαίου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Ήδη βλέπουμε το πετρέλαιο να κινείται ανοδικά και αυτό δημιουργεί ανησυχία για το επόμενο διάστημα».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο Soundcloud του Πολίτη και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: