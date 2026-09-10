Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 76χρονης Ερατώς – Ταυτοποιήθηκε η σορός με DNA

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης της 76χρονης Ερατώς Αθανασίου, από την Τσακίστρα, καθώς η ανθρώπινη σορός που εντοπίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στην τοποθεσία «Καλλίνικος», εντός του κρατικού δάσους Πάφου, ταυτοποιήθηκε επιστημονικά ως η ελλείπουσα γυναίκα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων, η ταυτοποίηση έγινε με τη μέθοδο DNA και ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η σορός είχε εντοπιστεί στην περιοχή «Καλλίνικος», κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για την 76χρονη Ερατώ Αθανασίου, η οποία είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.