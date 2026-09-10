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UNFICYP: Παραμένει κανονικά στα καθήκοντά του ο Διοικητής της Δύναμης – Διαψεύδει δημοσίευμα περί απόσυρσής του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε γραπτή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου της UNFICYP, Aleem Siddique, αναφέρει ότι η Δύναμη είναι ενήμερη για πρόσφατο δημοσίευμα που κυκλοφορεί και περιλαμβάνει, όπως σημειώνει, εικασίες σχετικά με το καθεστώς του Διοικητή.

Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών ότι ο Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, αντιστράτηγος Mohammad Asadullah Minhazul Alam, έχει αποσυρθεί από την αποστολή προχώρησε η UNFICYP.

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Σε γραπτή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου της UNFICYP, Aleem Siddique, αναφέρει ότι η Δύναμη είναι ενήμερη για πρόσφατο δημοσίευμα που κυκλοφορεί και περιλαμβάνει, όπως σημειώνει, εικασίες σχετικά με το καθεστώς του Διοικητή.

«Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο αντιστράτηγος Minhazul Alam παραμένει Διοικητής της UNFICYP και συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του στην Αποστολή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη τοποθέτηση.

Η δήλωση έρχεται ως απάντηση σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Northeast News, σύμφωνα με το οποίο ο Minhazul Alam είχε επιστρέψει στο Μπανγκλαντές και φερόταν να έχει αποσυρθεί από την αποστολή του στην Κύπρο έπειτα από καταγγελίες που φέρονταν να έχουν υποβληθεί σε βάρος του.

Τι ανέφερε το δημοσίευμα

Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι ο Διοικητής της στρατιωτικής δύναμης της UNFICYP επέστρεψε στη Ντάκα στις 4 Σεπτεμβρίου, αρχικά στο πλαίσιο προσωπικής άδειας τριών ημερών, αλλά ότι στη συνέχεια αποσύρθηκε από την αποστολή.

Κατά την ίδια πηγή, η εξέλιξη φερόταν να συνδέεται με γραπτές καταγγελίες από τον υπασπιστή του και ακόμη έναν αξιωματικό σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Η ιστοσελίδα έκανε επίσης αναφορά σε ισχυρισμούς περί ανάρμοστης ή σκληρής συμπεριφοράς προς υφισταμένους, καθώς και σε ζητήματα που αφορούσαν διοικητικές διευκολύνσεις.

Ωστόσο, το ίδιο το δημοσίευμα αναγνώριζε ότι δεν διέθετε το πλήρες περιεχόμενο των καταγγελιών, ούτε ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν είχε διεξαχθεί επίσημη έρευνα από τα Ηνωμένα Έθνη ή εάν είχε προκύψει οποιοδήποτε πειθαρχικό εύρημα.

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