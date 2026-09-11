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Αννίτα Δημητρίου προς τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ: «Αισιόδοξο μήνυμα για τη Δημοκρατία η εκλογή μιας νέας πολιτικού»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κ. Χριστοδούλου Μακρή τόνισε ότι στόχος της ΕΔΕΚ είναι η επιστροφή της στη Βουλή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ουσιαστικά στα δημόσια ζητήματα, παρά την απουσία του από το κοινοβούλιο.

Η εκλογή μιας νέας πολιτικού είναι ένα «αισιόδοξο» μήνυμα για τη Δημοκρατία, είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, καλωσορίζοντας τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, στη Βουλή την Παρασκευή.

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Η κ. Δημητρίου δέχτηκε την κ. Μακρή στο γραφείο της. Καλωσορίζοντας τη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι είναι ένα «αισιόδοξο μήνυμα για τη Δημοκρατία μας» η εκλογή μιας νέας πολιτικού, και της ευχήθηκε «τα καλύτερα», διαβεβαιώνοντάς την για τη στήριξή της.

Σημείωσε ότι με την εκλογή της κ. Μακρή «δίδεται ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο ωφελεί τη Δημοκρατία μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε».

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής για την πρόσκληση, σημειώνοντας ότι «είναι λυπηρό το ότι η ΕΔΕΚ έμεινε εκτός Βουλής». Είναι κάτι το οποίο σκοπεύουν με πάρα πολλή σκληρή δουλειά να διορθώσουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι, ως ΕΔΕΚ θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν ουσιαστικά, με προτάσεις και συναντήσεις, ακόμα και αν βρίσκονται έκτος Βουλής.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο προσέφερε πάρα πολλά στον τόπο, και εξακολουθεί να έχει μια ιστορική βαρύτητα, «την οποία θα πρέπει ακριβώς να αντιληφθούμε και να δούμε πώς ακριβώς μαζί, στα τόσα ζητήματα τα οποία αφορούν τον τόπο μας και όχι μόνο, καθορίζουμε στρατηγική, πάνω απ’ όλα για την Κύπρο μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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