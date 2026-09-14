Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

«Μέτωπο» των 3 κατά του Λονδίνου: Σκωτία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία συμμαχούν για δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας
| Κύπρος

Πυρκαγιά στο Άρσος Λεμεσού: Στη μάχη 5 πτητικά μέσα, ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - Στο Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων ο Αρχιπύραρχος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα πέντε αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε η Πολιτική Άμυνα για αποστολή πρόσθετων δυνάμεων.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της κοινότητας Άρσους, στην επαρχία Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες ενισχύονται λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα.

Αρχικά ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς υπαίθρου της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και τρεις εκμισθωμένοι προωθητές γαιών. Για υποστήριξη κλήθηκε το Τμήμα Δασών, ενώ ενεργοποιήθηκαν επίσης η Υπηρεσία Θήρας και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται περαιτέρω από τη Λεμεσό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκληση προσωπικού για την κάλυψη της πόλης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχικά τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα οποία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του κ. Κεττή, αυξήθηκαν σε πέντε.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Πολιτική Άμυνα για αποστολή πρόσθετων δυνάμεων, ενώ ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο για τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΦΩΤΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα