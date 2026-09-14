Πυρκαγιά στο Άρσος Λεμεσού: Στη μάχη 5 πτητικά μέσα, ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - Στο Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων ο Αρχιπύραρχος

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της κοινότητας Άρσους, στην επαρχία Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες ενισχύονται λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα.

Ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα άγρια βλάστηση και δέντρα σε περιοχή της Κοινότητας Άρσους Λεμεσού. Ανταποκριθήκαμε με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς υπαίθρου Λεμεσού ως επίσης και τρεις εκμισθωμένοι προωθητές γαίων. Κλήθηκε και το Τμήμα Δασών για… — Andreas Kettis (@akettis) September 14, 2026

Αρχικά ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς υπαίθρου της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και τρεις εκμισθωμένοι προωθητές γαιών. Για υποστήριξη κλήθηκε το Τμήμα Δασών, ενώ ενεργοποιήθηκαν επίσης η Υπηρεσία Θήρας και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται περαιτέρω από τη Λεμεσό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκληση προσωπικού για την κάλυψη της πόλης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχικά τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα οποία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του κ. Κεττή, αυξήθηκαν σε πέντε.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Πολιτική Άμυνα για αποστολή πρόσθετων δυνάμεων, ενώ ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο για τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης.