Μία εβδομάδα χωρίς λεωφορεία στη Λάρνακα - Σήμερα η πορεία διαμαρτυρίας σε πλατεία Σολωμού και υπ. Εργασίας

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των λεωφορειούχων της εταιρείας Larnaca Public Transport. Ταυτόχρονα, όμως, συνεχίζεται και η ταλαιπωρία του κοινού, αφού εδώ κι εφτά μέρες παρέλυσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές της Λάρνακας. Από την απεργία επηρεάζονται και τα δρομολόγια από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σε νέα, κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ αναφέρουν πως κατανοούν την ταλαιπωρία που προκαλείται στο κοινό, υποστηρίζουν ωστόσο ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από την απεργία και πως ενήργησαν στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας έχει κηρύξει εξόφθαλμη παραβίαση της συλλογικής σύμβασης. Γι’ αυτό και η εργατική πλευρά έκρινε ότι δικαιούται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Η γενική συνέλευση των οδηγών λεωφορείων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025, αξιολόγησε τις εξελίξεις μετά την κλιμάκωση σε επ’ αόριστον απεργία και αποφάσισε όπως σήμερα Τρίτη (5/8) οι λεωφορειούχοι να μεταβούν από τη Λάρνακα στη Λευκωσία και να συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της εταιρείας στην πλατεία Σολωμού. Ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν από τον σταθμό της Λάρνακας στις 8π.μ. «Καλούμε για ακόμη μια φορά τη Larnaca Public Transport Services and Operations Ltd όπως σεβαστεί την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και τιμήσει την υπογραφή της στη μεταξύ μας συλλογική σύμβαση εργασίας, εφαρμόζοντας όλα τα συμφωνηθέντα. Απολογούμαστε ξανά στο επιβατικό κοινό και στην κοινωνία για την όποια τυχόν ταλαιπωρία υπόκεινται και τους καλούμε όπως συνεχίσουν να μας συμπαραστέκονται στο αγώνα μας για υπεράσπιση των συλλογικών μας συμβάσεων και δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα καλούμε το Υπουργείο Εργασίας όπως καλέσει την εταιρεία να εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση και να τιμήσει την υπογραφή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει υπηρεσίες Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών», υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών, οι οποίες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσα από τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Η απεργία των λεωφορειούχων Λάρνακας ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, 30 Ιουλίου. Αρχικά ήταν 48ωρη, αλλά την 1η Αυγούστου αποφασίστηκε να γίνει επ’ αόριστον. Οι οδηγοί υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το συμφωνημένο ωράριο των 38 ωρών εργασίας την εβδομάδα. Τη θέση των οδηγών απέρριψε με δική της ανακοίνωση η Larnaca Public Transport Services and Operations Ltd.