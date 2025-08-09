Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της εταιρείας Larnaca Public Transport, μετά την απόφαση για άρση των απεργιακών μέτρων των 120 οδηγών της.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΟΚ, μετά την άρση των απεργιακών μέτρων «η διαδικασία και η παρακολούθηση επίλυσης των ζητημάτων θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με στόχο την επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων και την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

Σε κοινή ανακοίνωση των τριών συντεχνιών σημειώνεται πως «η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου, αποφάσισε την άρση των απεργιακών μέτρων και την αποδοχή της πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Με την άρση των απεργιακών μέτρων οι εργαζόμενοι, δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία ώστε να εφαρμόσει την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας» προστίθεται.

Όπως αναφέρουν οι συντεχνίες, η απεργία που ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε «όπως προβλέπει ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, μετά την παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης, που επιβεβαιώθηκε και επίσημα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και αφορούσε το συμφωνημένο ωράριο των 38 ωρών την εβδομάδα (7 ώρες και 36 λεπτά ημερησίως)."

Εξάλλου, η Larnaca Public Transport, με ανακοίνωσή της ζητά «ειλικρινά συγγνώμη από το κοινό για την ταλαιπωρία που προκάλεσε η απεργία» σημειώνοντας πως η κανονική λειτουργία των υπηρεσιών επανέρχεται από σήμερα Σάββατο, 9 Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανακοίνωση εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική κατάληξη των προσπαθειών για τη διαμόρφωση συναντίληψης μεταξύ της συνδικαλιστικής και της εργοδοτικής πλευράς για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης στην εταιρεία Larnaca Public Transport (LPT) και για την ομαλή λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην επαρχία Λάρνακας.

Πρόσθεσε πως «η αποτελεσματική λειτουργία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, βασίζεται στην εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών για την επίτευξη συμφωνιών και για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και τις διαδικασίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων».

Τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και το Υπουργείο Μεταφορών, συνεχίζει η ανακοίνωση «αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις δημόσιες συγκοινωνίες, για την αναβάθμιση του ρόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς στην καθημερινότητα των πολιτών, και προς αυτή την κατευθυνση οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα συνδράμουν ουσιαστικά, σε συνεργασία με την εταιρεία LPT και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων».

Το Υπουργείο τονίζει πως «η επίδειξη συλλογικής υπευθυνότητας είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας, για την υλοποίηση των θετικών προοπτικών της χώρας μας, για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την συνοχή της κοινωνίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ