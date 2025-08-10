Την κρατούσε σε ξενοδοχείο και την εξέδιδε – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για απαγωγή 48χρονης

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε χτες η Αστυνομία για υπόθεση απαγωγής 48χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία χθες 09/08/2025, λήφθηκε πληροφορία από τις Αρχές τις Ρουμανίας, ότι 48χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες μαζί με 51χρονο, πιθανόν να κρατείτο σε ξενοδοχείο της Πάφου παρά την θέληση της και ότι αναμενόταν να ταξιδέψει την ίδια μέρα, με προορισμό την Πολωνία.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, μετέβηκαν στο ξενοδοχείο για το οποίο δόθηκε η πληροφορία ότι πιθανόν να κρατείτο η 48χρονη, χωρίς ωστόσο αυτή να εντοπιστεί. Στην συνέχεια της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν την 48χρονη στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Πάφου, μαζί με τον 51χρονο και να καλεί σε βοήθεια.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, μετέβησαν στο σημείο και από συνομιλία που είχαν με την 48χρονη, αυτή τους ανέφερε ότι αφού αφίχθηκε στην Κύπρο μαζί με τον 51χρονο, διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου ο 51χρονος δεν της επέτρεπε να εξέρχεται χωρίς την συνοδεία του, ενώ σε δύο περιπτώσεις, την μετέφερε σε συγκεκριμένο υποστατικό στη Πάφο, όπου την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με πελάτες του συγκεκριμένου υποστατικού, έναντι πληρωμής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης, τόσο ο 51χρονος, καθώς επίσης και δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 79 χρονών, ενώ καταζητείται και τρίτο πρόσωπο ηλικίας 44 χρονών. Οι δύο συλληφθέντες, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για σκοπούς διατάγματος προσωποκράτηση τους. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.