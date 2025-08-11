Καιρός: Συνεχίζεται η αποπνικτική ζέστη- Φλερτάρει με 45άρια ο υδράργυρος

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την Κύπρο, με τον καιρό να είναι σήμερα κυρίως αίθριος και τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως τους 43 βαθμούς στο εσωτερικό.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, σε ισχύ από τις 11:00 έως τις 17:00, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τις μέγιστες να αναμένονται στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 36 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια και στους 34 βαθμούς στα δυτικά, τα βόρεια παράλια και τα ψηλότερα ορεινά.

Όπως δήλωσε στο politis.com.cy λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να σημειωθεί άνοδος κατά 2 έως 2,5 βαθμούς, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 45 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Η κορύφωση αναμένεται μέχρι την Πέμπτη, ενώ το Σάββατο προβλέπεται αισθητή πτώση, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν κατά 3 με 4 βαθμούς.

Το Τμήμα Δασών έχει εκδώσει προειδοποίηση «Κόκκινου Συναγερμού» για τον κίνδυνο έκρηξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, καλώντας το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.



Η πρόγνωση για τον καιρό

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Mποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και στα δυτικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 36 στα νότια και ανατολικά παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.