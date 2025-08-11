Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Επιχείρηση διάσωσης στην Αγία Νάπα - Άτομο τραυματίστηκε μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Κέντρο ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου μεταφέρθηκε πρόσωπο που τραυματίστηκε όταν έπεσε από την περιοχή θαλασσινές σπηλιές της Αγίας Νάπας.

Σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρεται ότι «γύρω στις 17.20 της Δευτέρας 11 Αυγούστου, το Κέντρο ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», ύστερα από τη λήψη πληροφορίας που αφορούσε σε τραυματισμένο άτομο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών Αγίας Νάπας».

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε άμεσα «προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Ο τραυματίας ανασύρθηκε από προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμμοχώστου και παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών».

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το ΚΣΕΔ «υπενθυμίζει στο κοινό ότι η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης».

