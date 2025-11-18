Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρούχα μαζί που πλύθηκαν

Στον κύκλο των αποκαλύψεων Χασαπόπουλου για τα άπλυτα του Οδυσσέα, πήραμε τα ποπ κορν μας, όπως μας συνέστησε ο Χ. Τορναρίτης και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την άνεση με την οποία εξιστορεί ως το τέλειο θύμα, γεγονότα και υποβολιμαίες αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα «Ομάδα Καταπολέμησης της  Διαφθοράς».

Στις αποκαλύψεις για πρόσωπα -πρωταγωνιστές σε διορισμούς, προαγωγές και άλλες παραδοχές για ρουσφέτι, καθώς και συμφωνημένες μεταγραφές στο ΑΛΜΑ, κάποιοι με μια διάψευση και σε status «επιχειρείται η εξόντωσή μου» (τετριμμένο) ξόφλησαν. Αναμένουμε όμως από τον Χασαπόπουλο και μια αυτοκριτική, για να έχουμε σφαιρική εικόνα της διαφθοράς. Γιατί πάνω από όλα η έγνοια για τον τόπο.

Σε όλο αυτό τον συρφετό θυμήθηκα τον Γιάννη Μηλιώκα με τους στίχους «Πόσο άλλαξες πόσο άλλαξα, τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα».

AvΔ

