Έξτρα €480 στους υψηλόμισθους

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που παρέθεσε στην εφημερίδα μας ο οικονομολόγος, Τάσος Γιασεμίδης. Εξήγησε ότι νοουμένου ότι ο τιμάριθμος θα ανέλθει στο 0,8% το 2025, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% για μισθό €1.000 συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €6.40 και για απόδοση στο 100% φθάνει τα €8.00. Όσο για τους υψηλόμισθους των €5.000, η πλήρης απόδοση της ΑΤΑ (για 12 μηνιαίους μισθούς) θα τους φέρει έξτρα €480 ετησίως. Δηλαδή η οικονομική ανισότητα και η αδικία διευρύνεται, ενώ θα μπορούσε να μειωθεί εάν δινόταν και ένα ποσό στο 65% των εργαζομένων που δεν λαμβάνουν ΑΤΑ.

Γ.Χ.