Οφείλει να απολογηθεί!

Είπε πρώτα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να «μαζέψει» την υπουργό Παιδείας (δεύτερη ή τρίτη φορά που συμβαίνει αυτό, χάσαμε το μέτρημα) και, σαν να μην έφτανε αυτό, συνέχισε με το απίστευτο σχόλιο: «Βρέθηκε μια γυναίκα… μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης». Αυτή είναι η δημόσια στάση του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου - ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς. Αντί για επιχειρήματα, επέλεξε σεξιστικές αιχμές και αλαζονεία. Οφείλει άμεσα μια ξεκάθαρη δημόσια συγγνώμη προς την κ. Μιχαηλίδου, τόσο ο ίδιος όσο και η οργάνωση την οποία εκπροσωπεί. Εκτός και αν συμφωνούν μαζί του και οι χιλιάδες γυναίκες μέλη της ΟΕΛΜΕΚ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.

ΑΓ