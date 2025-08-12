Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σύλληψη 29χρονου για υπόθεση ληστείας σε αρτοποιείο στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Άνδρας ηλικίας 29 ετών συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας σε αρτοποιείο στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη  01.15 τα ξημερώματα  της Δευτέρας 11 Αυγούστου άντρας εισήλθε σε αρτοποιείο στην περιοχή Αγίας Νάπας από όπου έκλεψε διάφορα προϊόντα.

Η εργαζόμενη στο αρτοποιείο ηλικίας 37 ετών ακολούθησε τον άνδρα εκτός του καταστήματος για να τον αποτρέψει, ωστόσο αυτός, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει σε αυτοκίνητο για να διαφύγει, προέταξε, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, πιστόλι.

Με την εμφάνιση του πιστολιού, η 37χρονη επέστρεψε στο αρτοποιείο για να προστατευθεί.

Εναντίον του 29χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα, βάσει του οποίου συνελήφθη χθες βράδυ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

