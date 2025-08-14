Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Απελάθηκαν Σύροι που εμπλέκονταν σε συμπλοκή στο Ζακάκι

Πρόσωπα συριακής καταγωγής που έλαβαν μέρος σε συμπλοκή την Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό, απελάθηκαν από την Κύπρο, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Όπως σημείωσαν, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει αυστηρά μέτρα σε περίπτωση που αλλοδαποί, οι οποίοι είτε έχουν αιτηθεί είτε έχουν λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, διαπράττουν ποινικά αδικήματα ή/και επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

Εξάλλου, επεσήμαναν ότι πάνω από 3.600 Σύροι έχουν αναχωρήσει από την Κύπρο από τις 9 Δεκεμβρίου 2024, ενώ από τον Ιανουάριο 2025 μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί συνολικά πάνω από 8.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Υπενθύμισαν, ακόμη, ότι το 2024 επαναπατρίστηκαν συνολικά 10.092 υπήκοοι τρίτων χωρών και το 2023 συνολικά 9.193.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν την σταθερά αυξητική στάση των επαναπατρισμών και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης, κατέληξαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

