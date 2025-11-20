Μαχαιρώματα στα Κονιά: Οκταήμερη κράτηση στον 58χρονο - Όσα έγιναν πριν και μετά την επίθεση

Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε σήμερα Πέμπτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 58χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας με θύμα 26χρονο που διαπράχθηκε στα Κονιά της επαρχίας Πάφου αργά το απόγευμα της Τετάρτης .

Ο 58χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Τάκη Σιμμιλίδη ο οποίος δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για την οκταήμερη κράτηση του πελάτη του.

Ο εξεταστής της υπόθεσης Ανδρόνικος Τσαππής ανέφερε πως το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με την λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων αλλά και για την διενέργεια διαφόρων επιθεωρήσεων. Ανακοινώνοντας την απόφαση του το Δικαστήριο ανέφερε πως οι ανακριτικές αρχές κατέχουν αξιόλογη μαρτυρία ότι διαπράχθηκε το αδίκημα.

Στην δεδομένη περίπτωση, σημείωσε το Δικαστήριο, η κράτηση του υπόπτου θεωρείται αναγκαία, αφού υπάρχει μαρτυρία σύνδεσης του υπόπτου με το υπό διερεύνηση αδίκημα.

Ακολούθως παρέπεμψε τον ύποπτο σε κράτηση οκτώ ημερών και ανέφερε πως σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτός να αφεθεί ελεύθερος.

Η υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου διαπράχθηκε την Τετάρτη περί η ώρα 18:15, έξω από περίπτερο στα Κονιά σε κεντρικό δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία ο 26χρονος και ο πατέρας της κοπέλας συναντήθηκαν αργά χθες το απόγευμα έξω από το περίπτερο, δεν αποκλείεται τυχαία, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Αρχικά ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου ωστόσο ακολούθως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο γύρω στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου εξετάστηκε από αγγειοχειρούργο και κρατείται για νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς τα δύο επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την υγεία του 26χρονου. Ο νεαρός δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι με αποτέλεσμα να φέρει διάφορα τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος.

Η σύλληψη του 58χρονου έγινε χτες αργά της Τετάρτης ωστόσο αυτός μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές.

O φερόμενος δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας της κοπέλας με την διατηρούσε σχέση στο παρελθόν ο νεαρός.

Η κοπέλα προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, ότι νωρίτερα χτες το θύμα τις είχε προκαλέσει ζημιά στους τροχούς του οχήματος της.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.