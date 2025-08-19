Τα πιθανά σημεία μηδέν και τα πιθανά αίτια της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό (ηχητικό)

Το σημείο μηδέν και τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς της ορεινής Λεμεσού βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι χαρτογραφούν το ξεκίνημα της τραγωδίας. Οι εμπειρογνώμονες ενημέρωσαν ήδη των Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έχουν εντοπίσει με ακρίβεια τόσο το σημείο μηδέν (το σημείο από όπου άρχισε η πυρκαγιά) όσο και τα αίτια, ενώ αναμένεται η υποβολή των σχετικών πορισμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο πρώην διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκος Τράγκολας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα πιθανά αίτια έκρηξης της φονικής πυρκαγιάς μπορεί να αφορούν από τεχνικές βλάβες και ανθρώπινη αμέλεια, μέχρι παράνομους σκυβαλότοπους και ενδεχόμενο οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας. Τα σενάρια που εξετάζονται ποικίλουν, καθώς αφορούν από διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος σε καλώδια, αποτσίγαρα ή συσσωρευμένα σκουπίδια, μέχρι το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από παράνομο σκυβαλότοπο, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Το φάσμα των εκδοχών παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Τράγκολα, η εμπειρία δείχνει ότι οι σκυβαλότοποι αποτελούν αγαπημένο στόχο εμπρηστών, λόγω των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση. Σχολιάζοντας το σενάριο του εμπρησμού, ο Μάρκος Τράγκολας εξέφρασε τη θέση ότι οι σκυβαλότοποι συχνά αποτελούν στόχο, καθώς το περιβάλλον εκεί ευνοεί την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε, η ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ATF εντόπισε με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσομοιωτή το ακριβές σημείο από όπου ξέσπασε η φωτιά, συγκρίνοντας παραμέτρους όπως υγρασία, μορφολογία του εδάφους, απόσταση από κατοικημένες περιοχές και ταχύτητα εξάπλωσης. «Η τεχνογνωσία αυτή υπάρχει και στην Κύπρο», υπογράμμισε.

Ο πρώην διευθυντής της Πυροσβεστικής δεν δίστασε να αποδώσει ευθύνες στις τοπικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως η πρόληψη είναι αρμοδιότητα των επαρχιακών διοικήσεων και των κοινοτικών συμβουλίων. «Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη όσοι έχουν την αρμοδιότητα», τόνισε.

Παράλληλα, επανέφερε την πάγια θέση του για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, θεωρώντας εξαιρετικά δύσκολο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης καταστροφής.

Έστειλε δε το μήνυμα ότι η Κύπρος διαθέτει αξιωματικούς με επάρκεια και γνώση, όπως ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, που μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες. «Η χώρα έχει την τεχνογνωσία», επανέλαβε ο Μάρκος Τράγκολας.

Ακούστε ολόκληρηρο το ηχητικό: