Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Μαρτυρία από την φωτιά στον Ύψωνα: «Έφευγαν γκαζάκια κι έμπαιναν στα σπίτια» (φώτο)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Φωτογραφία: Γιάννης Πάζουρος

Όσον αφορά της ζημιές στο σπίτι της, ανέφερε πως «έσπασαν γυαλιά, είναι γεμάτο γκαζάκια μέσα και ευτυχώς που ήρθε η Πυροσβεστική γρήγορα γιατί αν δεν ερχόταν δεν ξέρω τι ήταν να γίνει».

Την προσωπική της μαρτυρία για την έκρηξη στο εργοστάσιο-αποθήκη στον Ύψωνα, μοιράστηκε στο politis.com.cy, η Άννα-Μαρία Κουλουντή, κάτοικος σε οικία απέναντι από το υποστατικό.

«Ξυπνήσαμε γύρω στις 2.00 με έντονους ήχους από εκρήξεις που γίνονταν, έντρομοι, όλη η γειτονιά βγήκε έξω και ήρθε πάρα πολύς κόσμος να βοηθήσει γιατί έπαιρναν και τα σπίτια. και ευτυχώς βοήθησαν να σταματήσει η φωτιά προς τα σπίτια. Ήταν όλος ο κόσμος τρομοκρατημένος. Έφευγαν γκαζάκια, πήγαιναν πάνω σε σπίτια, έσπασαν και γυαλιά. Ήταν πολύ τρομακτικό τούτο που ζήσαμε, αλλά ευχαριστούμε και την Πυροσβεστική και τον κόσμο που έτρεξε να βοηθήσει να μην προχωρήσει η φωτιά. Το τοπίο ήταν σαν να είμαστε σε πόλεμο, ήταν πάρα πολλά τρομακτικό και με τα μωρά και όλα».

Σε ερώτηση για αν γνωρίζει για το περιεχόμενο αποθήκης: «Όχι, το μόνο που γνωρίζω είναι φυσικαά τα υλικά που προμηθεύει στους υπόλοιπους. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάτι πιο επικίνδυνο».

Όσον αφορά της ζημιές στο σπίτι της, ανέφερε πως «έσπασαν γυαλιά, είναι γεμάτο γκαζάκια μέσα και ευτυχώς που ήρθε η Πυροσβεστική γρήγορα γιατί αν δεν ερχόταν δεν ξέρω τι ήταν να γίνει».

Φωτογραφία: Γιάννης Πάζουρος

 

Tags

φωτιάΠυροσβεστική ΥπηρεσίαΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited