Μαρτυρία από την φωτιά στον Ύψωνα: «Έφευγαν γκαζάκια κι έμπαιναν στα σπίτια» (φώτο)

Την προσωπική της μαρτυρία για την έκρηξη στο εργοστάσιο-αποθήκη στον Ύψωνα, μοιράστηκε στο politis.com.cy, η Άννα-Μαρία Κουλουντή, κάτοικος σε οικία απέναντι από το υποστατικό.

«Ξυπνήσαμε γύρω στις 2.00 με έντονους ήχους από εκρήξεις που γίνονταν, έντρομοι, όλη η γειτονιά βγήκε έξω και ήρθε πάρα πολύς κόσμος να βοηθήσει γιατί έπαιρναν και τα σπίτια. και ευτυχώς βοήθησαν να σταματήσει η φωτιά προς τα σπίτια. Ήταν όλος ο κόσμος τρομοκρατημένος. Έφευγαν γκαζάκια, πήγαιναν πάνω σε σπίτια, έσπασαν και γυαλιά. Ήταν πολύ τρομακτικό τούτο που ζήσαμε, αλλά ευχαριστούμε και την Πυροσβεστική και τον κόσμο που έτρεξε να βοηθήσει να μην προχωρήσει η φωτιά. Το τοπίο ήταν σαν να είμαστε σε πόλεμο, ήταν πάρα πολλά τρομακτικό και με τα μωρά και όλα».

Σε ερώτηση για αν γνωρίζει για το περιεχόμενο αποθήκης: «Όχι, το μόνο που γνωρίζω είναι φυσικαά τα υλικά που προμηθεύει στους υπόλοιπους. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάτι πιο επικίνδυνο».

Όσον αφορά της ζημιές στο σπίτι της, ανέφερε πως «έσπασαν γυαλιά, είναι γεμάτο γκαζάκια μέσα και ευτυχώς που ήρθε η Πυροσβεστική γρήγορα γιατί αν δεν ερχόταν δεν ξέρω τι ήταν να γίνει».