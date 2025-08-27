Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με σύμφωνο συμβίωσης 5.037 ζευγάρια - Τα 415 είναι ομόφυλα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια γίνονται επίσημα σύζυγοι από την Πολιτεία με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να χρειαστεί η τέλεση θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου και με έξοδα που δεν υπερβαίνουν τα €200. Αρκεί να κλείσουν ένα ραντεβού στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση

Αυξητική τάση καταγράφει στην Κύπρο η πολιτική συμβίωση. Δηλαδή, η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους ώστε να θεωρούνται επίσημα ζευγάρι και σύζυγοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη, από την εφαρμογή του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου το 2015 μέχρι και το τέλος του 2024 έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης συνολικά 5.037 ζευγάρια εκ των οποίων τα 415 είναι ομόφυλα ζευγάρια.

Με συνοπτικές διαδικασίες και με έξοδα που δεν υπερβαίνουν τα €200 μπορεί κανείς να δεσμευτεί νομικά τον/την σύντροφο του και να θεωρούνται επίσημα σύζυγοι από την Πολιτεία χωρίς να χρειαστεί η τέλεση θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου. Αρκεί να κλείσουν ένα ραντεβού στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και να υπογραφεί το σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον του οικείου επάρχου. Η σύναψη πολιτικής συμβίωσης έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, πρόσωπο απαγορεύεται δια νόμου να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αν αυτό δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης της πολιτικής συμβίωσης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την πράξη του λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας. Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ συγγενών εξ αίματος ως και τον 3ο βαθμό συγγένειας.

Το σύμφωνο συμβίωσης προσφέρεται για τα ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να ρυθμίσουν τα περιουσιακά και κληρονομικά τους δικαιώματα.  

