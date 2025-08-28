Η Λεμεσός στους ρυθμούς του Eurobasket - Αρχίζει σήμερα με τρεις αγώνες

Δεν είναι μια απλή καλοκαιρινή μέρα στη Λεμεσό. Από το πρωί, η πόλη πάλλεται σε έναν διαφορετικό ρυθμό, βγάζοντας μια ενέργεια που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Στους δρόμους, στα καφέ, ακόμη και στην παραλία, οι φωνές ενώνονται σε διαφορετικές γλώσσες· όλες τους δίνουν τον παλμό μιας γιορτής υπερτοπικής, αλλά και βαθιά κυπριακής. Στο «Σπύρος Κυπριανού», που λάμπει ολοκαίνουργιο μετά την ανακαίνιση, τα φώτα ανάβουν και η ατμόσφαιρα θυμίζει κορυφαία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αθλητισμού.

Η Λεμεσός δεν φιλοξενεί μόνο αγώνες μπάσκετ του Eurobasket, αλλά ζει μια μοναδική στιγμή, με την Κύπρο να στέκεται στο ύψος της μεγαλύτερης διοργάνωσης που γνώρισε ποτέ. Κι εκεί, στην εκπνοή του καλοκαιριού, η Κύπρος μεταμορφώνεται σε αθλητική πρωτεύουσα, με την καρδιά και τα φώτα της να χτυπούν πιο δυνατά από ποτέ.

Η έναρξη

Στο πλήρως ανακαινισμένο «Σπύρος Κυπριανού» θα φιλοξενηθούν συνολικά 15 αγώνες, με την Εθνική Κύπρου να δίνει για πρώτη φορά το παρών της στην τελική φάση μίας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Μεγάλη ατραξιόν η Εθνική Ελλάδος, με τον παγκόσμιο σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται της προσπάθειας της γαλανόλευκης για διάκριση στη διοργάνωση. Μαζί στον ίδιο όμιλο η Ισπανία, η Ιταλία, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Γεωργία, με τους γνώστες να κάνουν λόγο για έναν από τους πιο αμφίρροπους ομίλους της διοργάνωσης. Χιλιάδες κόσμου στην Κύπρο και τη Λεμεσό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες ως θεατές, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την προπώληση των εισιτηρίων, ενώ ήδη αρκετοί αγώνες (κυρίως της Εθνικής Ελλάδας) είναι ήδη sold out. Ταυτόχρονα, με όλα όσα θα συμβαίνουν στο «Σπύρος Κυπριανού», η Λεμεσός θα ζήσει με τον δικό της τρόπο τη διοργάνωση που φιλοξενεί η πόλη, αφού ήδη στο παλιό λιμάνι έχει στηθεί «μπασκετικό χωριό» με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Από το 2015 η FIBA έχει αλλάξει το φόρματ του Ευρωμπάσκετ, με την τελική φάση να συνδιοργανώνεται από τέσσερις χώρες, με σκοπό να μειωθεί το κόστος των διοργανωτριών και να δοθεί η ευκαιρία σε μικρότερες χώρες να φιλοξενήσουν τη σπουδαία διοργάνωση. Η Κύπρος θα γίνει αυτό τον Αύγουστο η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των Ευρωμπάσκετ!

Πέρα από την Κύπρο, τη διοργάνωση έχουν αναλάβει άλλες τρεις χώρες: Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, με την τελική φάση να διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας. Το πρόγραμμα για σήμερα περιλαμβάνει τους αγώνες: Γεωργία - Ισπανία (15:00), Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Κύπρος (18:15), Ελλάδα - Ιταλία (21:30).

Το καινούργιο «Σπύρος Κυπριανού»

Το ανακαινισμένο κλειστό στάδιο της Λεμεσού είναι χωρητικότητας 8.000 θεατών και είναι το μεγαλύτερο της χώρας μας, έτοιμο να φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά και όχι μόνο event. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης το στάδιο ανακαινίστηκε πλήρως, με τα έργα να διαρκούν σχεδόν έναν χρόνο και να κοστίζουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ.

Στο γήπεδο τοποθετήθηκαν οι μεγαλύτερες LED οθόνες της Κύπρου σε κλειστό χώρο, ενώ εντυπωσιακά είναι και τα τέσσερα νέα αποδυτήρια που θα φιλοξενήσουν τους καλαθοσφαιριστές των Εθνικών ομάδων που βρίσκονται στην Κύπρο.

Επίσης, εγκαταστάθηκαν νέες ηλεκτρονικές πτυσσόμενες κερκίδες και κινητός εξοπλισμός (τηλεοράσεις, πάγκοι, τραπέζια, καρέκλες κ.λπ.), καθώς και προσωρινές κερκίδες. Τοποθετήθηκε επιπλέον το νέο παρκέ του κλειστού, καθώς και τα νέα καλάθια και ο αθλητικός εξοπλισμός. Να αναφερθεί πως για την περίοδο των αγώνων του Ευρωμπάσκετ θα εγκατασταθεί από τη FIBA ξύλινο παρκέ με το branding της διοργάνωσης.

Πέραν από τα έργα που έγιναν και έχουν μεταμορφώσει την εικόνα του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού», σημαντική δουλειά έχει γίνει και στα θέματα του φωτισμού, της ηχητικής, στα ηλεκτρολογικά, στον εξαερισμό, στα τεχνολογικά και άλλα μη ευδιάκριτα σημεία του κλειστού, αλλά και εκτός στους χώρους στάθμευσης και πρόσβασης. Έργα έγιναν και για εναρμονισμό με τη νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. Εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα CCTV που είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία.

Στόχος της Πολιτείας είναι μετά το πέρας της διοργάνωσης το στάδιο να συνεχίσει να σφύζει από ζωή φιλοξενώντας και άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Ήδη η Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας προγραμματίζει σειρά από άλλες μεγάλες αθλητικές συναντήσεις, ενώ για τα επόμενα χρόνια το «Σπύρος Κυπριανού» θα είναι η έδρα και της Εθνικής Κύπρου, ανδρών και γυναικών.

Πάνω από 230 δημοσιογράφοι

Το προηγούμενο Eurobasket το 2022 σε Ιταλία, Τσεχία, Γεωργία και Γερμανία, το παρακολούθησαν πέραν των 300 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω τηλεόρασης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ για την παρούσα διοργάνωση υπολογίζονται ακόμα μεγαλύτεροι αριθμοί. Σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή έχουν διαπιστευτεί πέραν των 230 δημοσιογράφων και φωτογράφων από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 50 είναι Κύπριοι. Ταυτόχρονα, η διοργάνωση θα έχει και περίπου 400 εθελοντές που θα προσφέρουν στα διάφορα κομμάτια της διοργάνωσης, εντός και εκτός γηπέδου. Η συνολική ομάδα που θα εργαστεί για την υλοποίηση του EuroBasket στην Κύπρο θα φτάσει την περίοδο των αγώνων σε περισσότερα από 170 άτομα, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιπλέον πάροχοι υπηρεσιών.

Η Οργανωτική Επιτροπή και οι εξωτερικοί συνεργάτες, μαζί με το προσωπικό της ΚΟΚ αριθμούν περίπου 50 άτομα. Το προσωπικό της FIBA στο γήπεδο της Λεμεσού θα είναι περίπου 40 άτομα. Η τηλεοπτική παραγωγή, με εξοπλισμό και προσωπικό από το εξωτερικό, περίπου 80 άτομα. Επιπρόσθετα, πολυάριθμο προσωπικό από τομείς, όπως καθαριότητα, σίτιση, ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη κ.ά. θα υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης.

Τουριστική «ένεση» και προβολή

Μεγάλη τουριστική «ένεση» για τη Λεμεσό αλλά και για όλη την Κύπρο αποτελεί η εν λόγω διοργάνωση. Πέρα από τα απαραίτητα ξενοδοχεία για όσους αποτελούν μέρος της διοργάνωσης, στην Κύπρο αναμένονται και χιλιάδες φίλαθλοι που ακολουθούν τις Εθνικές τους ομάδες, ενώ έχουν προγραμματιστεί και οργανωμένες εκδρομές από τουριστικά γραφεία σε συνεργασία με τις ξένες ομοσπονδίες.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι για τις ανάγκες του FIBA EuroBasket 2025 έχουν δεσμευθεί περίπου 4.500 διανυκτερεύσεις, αριθμός που δεν περιλαμβάνει τις ανεξάρτητες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από φιλάθλους και επισκέπτες. Στην Κύπρο αναμένεται και σημαντικός αριθμός αρχηγών κρατών τους οποίους προσκάλεσε στη χώρα η κυβέρνηση για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση.

Μιλώντας για τη διοργάνωση, ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σημείωσε ότι «είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που φιλοξενούμε στη χώρα μας και στη Λεμεσό το FIBA Eurobasket 2025. Πρόκειται για μία πολύ ξεχωριστή διοργάνωση, που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών, και σίγουρα αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή της χώρας μας, τόσο ως τουριστικού προορισμού, όσο και ως προορισμού για την διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων».

Στη χώρα μας υπολογίζεται να φθάσει πενταψήφιος αριθμός ξένων επισκεπτών, γεγονός που σαφώς ενισχύει τον τουρισμό, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, εικόνες από το στάδιο της Λεμεσού, και όχι μόνο, θα κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω τηλεοράσεως, αλλά και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σημειώνεται ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι που θα βρεθούν στο νησί μας για κάλυψη των αγώνων του γ’ ομίλου, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα ξεναγηθούν στα Λεύκαρα, όπου θα έρθουν σε επαφή με τοπικά εδέσματα και την κυπριακή κουλτούρα.

«Η κάθοδος πέντε Εθνικών ομάδων υψηλού επιπέδου, η συμμετοχή πέραν των 80 αθλητών και συνοδών που διαγωνίζονται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και οι αφίξεις εκατοντάδων επισκεπτών στη χώρα μας για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, αποτελούν επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου της», αναφέρει ο κ. Κουμής, που δεν παραλείπει να κάνει λόγο και για την πρώτη ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Κύπρου στη διοργάνωση. «Η συμμετοχή και της δικής μας Εθνικής ομάδας καλαθόσφαιρας αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας», τονίζει.

Για το θέμα της στήριξης των χορηγών και της τηλεοπτικής προβολής, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο, κ. Μαρκ Κληρίδης, δήλωσε τις προηγούμενες μέρες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ότι «η προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής FIBA EuroBasket 2025 είναι να προσφέρει ένα αξέχαστο τουρνουά για τους Κύπριους φιλάθλους, αλλά και για τους αθλητές παγκοσμίου επιπέδου. Αυτό θα ήταν ανέφικτο χωρίς τη στήριξη ενός δυνατού κύκλου εταιρικών χορηγών. Είμαστε κατενθουσιασμένοι με τη στήριξη κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών κολοσσών, όπως είναι η Allianz, η ΕΚΟ και η Τράπεζα Κύπρου ως event sponsors. Έχουν αναγνωρίσει την αξία που θα τους προσδώσει η χορηγία του τουρνουά, αφού οι αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κύπρο θα έχουν ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό ακροατήριο από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Ευχαριστούμε επίσης τη more.com που είναι sponsor της διοργάνωσης». Η διοργάνωση του Eurobasket 2025 θα αποφέρei οικονομικά οφέλη που έχουν υπολογιστεί μεταξύ δεκατριών και δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ σε συνολικό οικονομικό αντίκτυπο, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει.

Το «πρωτοποριακό» park and ride

Το γήπεδο διαθέτει, δυστυχώς, έναν μόνο δρόμο προς αυτό και οι χώροι στάθμευσης στο γήπεδο είναι περιορισμένοι (μόλις 450 θέσεις). Οι συγκεκριμένες θέσεις, για το Ευρωμπάσκετ, έχουν δεσμευτεί από FIBA, Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, φιλοξενούμενους της διοργάνωσης, δημοσιογράφους και ΑμεΑ. Λόγω των πιο πάνω, οι ρυθμίσεις πρόσβασης έχουν καταρτιστεί με στόχο να μην προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο κόσμος να προσέλθει και να αποχωρήσει από το γήπεδο όσο πιο άνετα γίνεται.

Θα λειτουργήσει park and ride στο Τσίρειο, όπου θα υπάρχουν λεωφορεία για Park & Ride και για τα 15 ματς του Ευρωμπάσκετ, που θα μεταφέρουν τους οπαδούς προς και από το «Σπύρος Κυπριανού» δωρεάν με συχνές διαδρομές από και προς το γήπεδο.

Για τα Park & Ride του Τσιρείου, τα πρώτα λεωφορεία ανά αγώνα θα ξεκινούν περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά πριν το κάθε τζάμπολ. Για παράδειγμα, στις 28/8, ενόψει του αγώνα Γεωργία-Ισπανία που θα ξεκινήσει στις 15:00, το πρώτο Park & Ride από το Τσίρειο θα ξεκινήσει στις 12:40.

Προσθήκη Hop-on hop-off

Σε σχέση με το test event, για τους κοντινούς χώρους στάθμευσης έχουν προστεθεί επίσης hop-on hop-off shuttles, που θα μεταφέρουν το κοινό σε απόσταση 500 μέτρων από το «Σπύρος Κυπριανού», ελαχιστοποιώντας το περπάτημα προς και από το στάδιο.

Το hop-on hop-off shuttle θα έχει ως σημείο έναρξης διαδρομής την οδό Διοδόρου, και θα κάνει στάσεις στις οδούς Ιουλιανού, Αφοπλισμού και Αγγίστης, πριν τον τερματισμό στην οδό Αργύρη Γαβαλά, 500 μέτρα μακριά από το «Σπύρος Κυπριανού», ενώ το κοινό μπορεί να δει τους χάρτες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Μπασκετικό χωριό στο παλιό λιμάνι

Εξάλλου, εδώ και ημέρες η Λεμεσός ζει στους ρυθμούς του Ευρωμπάσκετ, ενώ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργήσει στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού το Fan Zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν με έναν εναλλακτικό τρόπο τη μαγεία του EuroBasket, με διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας αλλά και θέασης μέσω τηλεοράσεων επιλεγμένων παιχνιδιών των παιχνιδιών του FIBA EuroBasket 2025.

Η Λεμεσός μπαίνει σε ρυθμούς FIBA EuroBasket 2025 και το παλιό λιμάνι μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για κάθε φίλαθλο και για κάθε επισκέπτη. Το Fan Zone, που στήθηκε στην καρδιά της πόλης, προσφέρει καθημερινά δράση, ψυχαγωγία και μοναδικές εμπειρίες, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που οδηγεί απευθείας στο γήπεδο και στους αγώνες του καλοκαιριού. Καθημερινά θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα με διάφορους αγώνες, εκδηλώσεις, θεματικά περίπτερα και άλλες παράλληλες δράσεις.

Το Fan Zone δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό. Οι επισκέπτες θα βρουν booths των χορηγών του FIBA EuroBasket 2025 με ξεχωριστές εμπειρίες και δώρα, έναν χώρο για e-gaming που θα απευθύνεται στους λάτρεις της τεχνολογίας, καθώς και το επίσημο FIBA booth με merchandise της διοργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας πολυχώρος που συνδυάζει αθλητισμό, τεχνολογία και ψυχαγωγία, καθιστώντας το παλιό λιμάνι το απόλυτο meeting point του καλοκαιριού.

Ο στόχος του Fan Zone είναι ξεκάθαρος: να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στο μπάσκετ, να αναδείξει τη Λεμεσό ως πόλη-οικοδέσποινα και να δημιουργήσει τη «γέφυρα» που θα οδηγήσει τους φιλάθλους από το παλιό λιμάνι στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», όπου η δράση κορυφώνεται με τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025.