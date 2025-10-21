Νέος Κώδικας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στα Σχολεία

Σε ισχύ τίθεται ο νέος Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Κώδικας, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 και γνωστοποιήθηκε στα σχολεία με εγκύκλιο στις 21 Οκτωβρίου, θεσμοθετεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, διαχείρισης και καταγγελίας περιστατικών παρενόχλησης στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Κώδικας εκδίδεται βάσει του άρθρου 12(4) του Νόμου 205(Ι)/2002, που εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όλες οι σχολικές μονάδες καλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους και να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Κώδικας ορίζει ρητά ότι η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση συνιστούν απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου και ποινικό αδίκημα, ενώ θέτει συγκεκριμένα βήματα τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών. Προβλέπει δύο επίπεδα διαδικασιών: ανεπίσημη (εσωτερική) για άμεση διαχείριση περιστατικών και επίσημη, η οποία ενεργοποιείται με γραπτή καταγγελία στην αρμόδια αρχή ή στην Αστυνομία.

Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του Κώδικα θα έχουν οι Επιτροπές Ισότητας, που συστήνονται σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και θα είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση, διερεύνηση και εισήγηση μέτρων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να απευθύνονται στους επίσημους φορείς — την Επίτροπο Διοικήσεως, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση ή το Τμήμα Εργασίας — σε περιπτώσεις παραβίασης.

Όπως σημειώνεται στον Κώδικα, η παρενόχληση δεν είναι «ιδιωτική διαφορά», αλλά μορφή έμφυλης βίας που πλήττει την αξιοπρέπεια και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, αξιοπρεπούς και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.