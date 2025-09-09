Έσοδα €27,9 εκατ. από τις κάμερες στα τρεισήμισι χρόνια λειτουργίας τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης στους δρόμους την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και σήμερα έχει εισπραχθεί συνολικά το ποσό των €27.901.692.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα ποσά που εισπράττονται από τα έσοδα που καταβάλλονται για τροχαία αδικήματα είτε μέσω εξώδικης ρύθμισης είτε μέσω δικαστικών αποφάσεων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, για τα αδικήματα που απορρέουν από τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 66/1984) και καταγράφονται από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης όπως είναι η παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση, παραβίαση της άσπρης γραμμής στάσης και παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους, τα έσοδα κατανέμονται ως ακολούθως: Ποσοστό 80% καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητας και το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τα εξώδικα πρόστιμα για την παραβίαση του ορίου ταχύτητας και την παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας κατατίθενται εξολοκλήρου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.