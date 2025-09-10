Ελεύθεροι υπό όρους τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα

Τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που είχαν «συλληφθεί» στα κατεχόμενα τον Ιούλιο αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, έπειτα από απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στη Λευκωσία.

Οι πέντε βρέθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», με την «αστυνομία» και την «εισαγγελία» να ισχυρίζονται ότι, όταν πέρασαν με το ίδιο όχημα από τη βρετανική βάση Δεκέλειας μέσω του οδοφράγματος Στροβιλιών, παρουσιάστηκαν για έλεγχο μόνο τέσσερις ταυτότητες. Έτσι, ο ένας κατηγορείται για «παράνομη είσοδο» στα κατεχόμενα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις για «διευκόλυνση της παράνομης εισόδου».

Η απόφαση για αποφυλάκιση με όρους ήρθε μετά την ετυμηγορία του «ανώτατου δικαστηρίου» την περασμένη Παρασκευή, που έκρινε παράνομο το διάταγμα προσωποκράτησης το οποίο είχε εκδοθεί τις πρώτες ώρες της 2ας Αυγούστου από το «στρατιωτικό δικαστήριο».

Από την ημέρα εκείνη, οι πέντε κρατούνταν στις κεντρικές φυλακές των κατεχομένων, κοντά στο χωριό Νέο Χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Οι δύο Ελληνοκύπριοι που δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός απροόπτου, θα αφεθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Δέον να σημειωθεί ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ίδιο «ανώτατο δικαστήριο» είχε ακυρώσει και το τριμηνιαίο διάταγμα κράτησης που είχε εκδώσει σε βάρος τους τον Ιούλιο το «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρικώμο.