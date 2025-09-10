Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ελεύθεροι υπό όρους τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δέον να σημειωθεί ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ίδιο «ανώτατο δικαστήριο» είχε ακυρώσει και το τριμηνιαίο διάταγμα κράτησης που είχε εκδώσει σε βάρος τους τον Ιούλιο το «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρικώμο.

Τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που είχαν «συλληφθεί» στα κατεχόμενα τον Ιούλιο αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, έπειτα από απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στη Λευκωσία.

Οι πέντε βρέθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», με την «αστυνομία» και την «εισαγγελία» να ισχυρίζονται ότι, όταν πέρασαν με το ίδιο όχημα από τη βρετανική βάση Δεκέλειας μέσω του οδοφράγματος Στροβιλιών, παρουσιάστηκαν για έλεγχο μόνο τέσσερις ταυτότητες. Έτσι, ο ένας κατηγορείται για «παράνομη είσοδο» στα κατεχόμενα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις για «διευκόλυνση της παράνομης εισόδου».

Η απόφαση για αποφυλάκιση με όρους ήρθε μετά την ετυμηγορία του «ανώτατου δικαστηρίου» την περασμένη Παρασκευή, που έκρινε παράνομο το διάταγμα προσωποκράτησης το οποίο είχε εκδοθεί τις πρώτες ώρες της 2ας Αυγούστου από το «στρατιωτικό δικαστήριο».

Από την ημέρα εκείνη, οι πέντε κρατούνταν στις κεντρικές φυλακές των κατεχομένων, κοντά στο χωριό Νέο Χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Οι δύο Ελληνοκύπριοι που δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός απροόπτου, θα αφεθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Δέον να σημειωθεί ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ίδιο «ανώτατο δικαστήριο» είχε ακυρώσει και το τριμηνιαίο διάταγμα κράτησης που είχε εκδώσει σε βάρος τους τον Ιούλιο το «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρικώμο.

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited