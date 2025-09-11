Ανατράπηκε φορτηγό στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας - Στο νοσοκομείο Λάρνακας ο 29χρονος οδηγός

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκε το πρωί άνδρας ηλικίας 29 ετών, ο οποίος νωρίτερα εγκλωβίστηκε στο βαρύ φορτηγό που οδηγούσε και το οποίο ανατράπηκε παρά το παλαιό σφαγείο Κοφίνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας γύρω στις 05.30 το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, βαρύ φορτηγό το οποίο οδηγούσε άνδρας ηλικίας 29 ετών, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας πάρα το παλαιό σφαγείο Κοφίνου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανατράπηκε, αφού προηγουμένως ανέκοψε πάσσαλο της ΑΗΚ.

Ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε από μέλη της ΕΜΑΚ που μετέβησαν στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ