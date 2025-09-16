Πυρκαγιά Λεμεσού: Στοιβάζονται τα αναπάντητα ερωτήματα

Δύο σχεδόν μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Λεμεσό συνεχίζουν να μένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και την απόδοση ευθυνών, απέναντι στον τραγικό απολογισμό των δύο νεκρών, των κατεστραμμένων περιουσιών και του περιβαλλοντικού κόστους. Σε επίπεδο Βουλής, οι προσδοκίες εξαντλούνται με την τρίτη στη σειρά και τελευταία κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος την προσεχή Πέμπτη, με την ελπίδα ότι θα φωτιστούν οι πτυχές που κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις έμειναν, είτε εσκεμμένα είτε όχι, στο σκότος. Με την προσδοκία ότι το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων δεν θα είναι μία στοίβα ερωτημάτων -πάνω από 200 μέχρι στιγμής από πλευράς βουλευτών, τα οποία, αν μείνουν αναπάντητα, κινδυνεύουν να εκληφθούν στο τέλος ως εντυπωσιασμοί-, αλλά κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για χάρη της διαφάνειας, της απόδοσης ευθυνών και της λήψης ουσιαστικών μέτρων πρόληψης στη συνέχεια.

Το έργο της Αστυνομίας

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει μπροστά της δύο από τις τρεις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, αυτές της αμερικάνικης ATF και της Πυροσβεστικής. Απομένει να ολοκληρωθεί η δική της, ώστε, όπως επεσήμανε στον «Π» αρμόδια αστυνομική πηγή, ακολούθως ένα μάτι να αξιολογήσει και τις τρεις μαζί για εξαγωγή συμπερασμάτων. Η αστυνομική έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών θα συνοδεύεται και από την έρευνα για τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων, σημείωσε η ίδια πηγή. Για την ολοκλήρωση της πρώτης εκκρεμεί η παράδοση εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, ενώ για τη δεύτερη η Αστυνομία ακόμα να παραλάβει τα αποτελέσματα ιατροδικαστικών εξετάσεων και άλλων επιστημονικών εκθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της Βουλής, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, απέδωσε έμμεσες ευθύνες στα δύο θύματα για τον θάνατό τους. Όπως είπε, το ζεύγος είχε ενημερωθεί ότι ο δρόμος ήταν επικίνδυνος, αλλά αγνόησε τις οδηγίες. Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτη, η εν λόγω μαρτυρία θα κατατεθεί στη θανατική ανάκριση. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιος αρμόδιος όφειλε να δώσει την εντολή να κλείσει εγκαίρως ο δρόμος τον οποίο ακολούθησε το ζεύγος, ώστε να αποτρεπόταν ο θάνατός τους. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που εθεσαν οι βουλευτές στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις στη Βουλή, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Η εντολή για πτητικά

Ενδεικτικά, άλλα αναπάντητα ερωτήματα αφορούν το ποιος αποφάσισε την αποχώρηση των δύο πτητικών μέσων που έκαναν περιπολία για να μεταβούν στην Ανάγεια και τι θα είχε αλλάξει αν επιχειρούσαν άμεσα στη Μαλλιά. Εδώ δεν σχολιάστηκε η πληροφορία που μετέφερε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ότι κατά την άφιξή τους στη φωτιά της Ανάγειας, αυτή είχε ήδη σβήσει. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι, όταν έφυγαν για την Ανάγεια, δεν δόθηκε την ίδια ώρα το μήνυμα στη βάση για να σηκωθούν άλλα;

Νέες μαρτυρίες

Μπορεί η τελευταία συνεδρίαση να εστιάσει κυρίως στις περιβαλλοντικές συνέπειες, την αποκατάσταση της περιοχής και τις αδυναμίες σε αυτά τα ζητήματα, ωστόσο οι μαρτυρίες που θα κληθούν να δώσουν άτομα που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είτε ένστολοι είτε εθελοντές, ενδεχομένως να συμβάλουν στο να φωτιστούν πτυχές που δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπου κλήθηκαν να τοποθετηθούν οι υπουργοί, οι εκπρόσωποι θεσμών και οι ηγεσίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών πυρόσβεσης. Δεν αποκλείει αυτή την εξέλιξη ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, Άριστος Δαμιανού, γιατί, όπως είπε σε δηλώσεις του στον «Π», κάποιοι θα νιώθουν πιο άνετα να τοποθετηθούν για να προκύψουν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία. Όπως είπε, μετά από την τρίτη συνεδρίαση, οι τρεις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα έχουν πλήρη εικόνα των απόψεων των καλεσμένων για να μπορέσουν μετά να προχωρήσουν στην ετοιμασία έκθεσης.

Σε σχέση με πολλές ερωτήσεις βουλευτών, οι οποίες εσκεμμένα έμειναν αναπάντητες από τους εκπροσώπους των θεσμών και υπηρεσιών πυρόσβεσης στις προηγούμενες συνεδριάσεις, είπε ότι στην έκθεση θα καταγραφεί ότι δεν δόθηκε απάντηση. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι στην έκθεση θα αποτυπώνονται τα ζητήματα ευθυνών τα οποία απασχόλησαν της συνεδριάσεις και την κοινή γνώμη, όπως ποιος αρμόδιος όφειλε να δώσει την εντολή να κλείσει ο δρόμος στον οποίο βρήκε τον θάνατο το ζεύγος, οι εκκενώσεις των χωριών από την Πολιτική Άμυνα και η απουσία του κεντρικού συντονιστή στην Αυστραλία. Όλα αυτά, τα οποία απασχόλησαν και την Επιτροπή και την κοινή γνώμη, θα αποτυπωθούν, όπως είπε, στην έκθεση. Ειδικά για τον θάνατο του ζεύγους υπενθύμισε ότι στην πρώτη συνεδρίαση, μετά από δικό του ερώτημα, ξεκάθαρισε η ευθύνη της Αστυνομίας για το κλείσιμο του δρόμου. «Εμείς θα καταγράψουμε ζητήματα ευθυνών εδώ και πρέπει να αναλάβουν κάποιοι άλλοι την ευθύνη τους», τόνισε.

«Είναι υποχρεωμένοι»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπέδειξε ότι οι υπουργοί και οι ηγεσίες των υπηρεσιών πυρόσβεσης είναι υπόχρεοι με βάση τον νόμο να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών. Αν δεν το έκαναν προφορικά, είναι υποχρεωμένοι να στείλουν τις τοποθετήσεις τους γραπτώς για την ετοιμασία της έκθεσης, πρόσθεσε. Ο ίδιος προσωπικά θα εστιάσει και στο κομμάτι της πρόληψης, ώστε τα εμπλεκόμενα υπουργεία να παρουσιάσουν τι έκαναν για τη θωράκιση των κοινοτήτων, όπως για την αποψίλωση των χόρτων και τη δημιουργία δακτυλίου προστασίας για κάθε χωριό. Πάντως, σύμφωνα με έρευνα που έκανε ο ίδιος στον προϋπολογισμό του 2025, δεν εντόπισε, όπως είπε, σημαντικές αποφάσεις για αυτά.