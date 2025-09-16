Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το αστρονομικό ποσό που πωλείται ξανά το θρυλικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην Στησιχόρου!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του διαμερίσματος παραμένει ανέγγιχτο το μπουντουάρ της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Για δεύτερη φορά πωλείται το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επί της Στησιχόρου, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά παρουσίασε πλάνα από το εξωτερικό του θρυλικού διαμερίσματος της σταρ αλλά και το μπουντουάρ της. Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, το σπίτι πωλήθηκε σε μια Αμερικανίδα, η οποία πέθανε, και έτσι ξαναβγαίνει στην αγορά.

«Είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά, οι οποίες δίνουν όλες εικόνα σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί, έχεις θέα προς Λυκαβηττό, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα» είπε ο Μισέλ Μουσσού, ιδιοκτήτης γραφείου ακινήτων.

«Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ψυχής»

Ερωτηθείς για την τιμή πώλησης, απάντησε: «Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ψυχής. Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που τα έχτισαν ή που τα έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη».

Όπως είπε, η περιοχή που βρίσκεται το διαμέρισμα -πίσω από την Ηρώδου Αττικού- πάντοτε έχει ζήτηση, «άλλοι έρχονται να αφουγκραστούν την Αλίκη, κατά κάποιον δικό τους τρόπο, και μερικοί, που δεν τους ενδιαφέρει, πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο», ανέφερε.

«Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι, και να μη γίνεσαι ξεναγός», κατέληξε.

