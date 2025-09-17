Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ο Παναγιώτης Πουργουρίδης νέος Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μετά το πέρας του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες τον διορισμό του Παναγιώτη Πουργουρίδη ως νέου Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκωσία. 

Στον νέο του ρόλο, ο κ. Πουργουρίδης θα εκπροσωπεί επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο, υπό την πολιτική εξουσία της Προέδρου Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Η ακριβής ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο κ. Πουργουρίδης είναι Κύπριος πολίτης, με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών υποθέσεων και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία από τον χώρο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αναπτύξει ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική ανάλυση, τη διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, τον συντονισμό πολιτικής και τη διπλωματία—ιδιότητες κρίσιμες για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Επιτροπής στην Κύπρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πριν από τον διορισμό του, ο κ. Πουργουρίδης υπηρέτησε ως Μέλος του Γραφείου της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου, κατά την θητεία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προηγουμένως, εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ διετέλεσε και Γραμματέας της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επιλογή του κ. Πουργουρίδη αντανακλά την στις ικανότητές του να διαχειρίζεται πολύπλοκα επικοινωνιακά και πολιτικά περιβάλλοντα, να χτίζει γέφυρες συνεργασίας με θεσμούς, πολιτικούς παράγοντες και κοινωνία των πολιτών και να προωθεί τις προτεραιότητες της ΕΕ στην Κύπρο. Η βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών και η εμπειρία του στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή τον καθιστούν ιδανικό για τη θέση αυτή, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited