Στις 24 Σεπτεμβρίου η επόμενη διαδικασία στο «στρατοδικείο» για τους 5 Ελληνοκύπριους

Στις 24 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία για τους 5 Ελληνοκύπριους, οι οποίοι κρατούνται στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν την "κατηγορία" της "παραβίασης στρατιωτικής περιοχής". Επίσης ο ένας την "κατηγορία" της "παράνομης εισόδου" στο ψευδοκράτος και οι άλλοι τέσσερις της "συγκάλυψής" του.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην σημερινή διαδικασία οι 5 Ε/κ κατέθεσαν στο «δικαστήριο», ενώ ο δικηγόρος υπεράσπισης Οντζέλ Πολιλί είπε ότι στην επόμενη διαδικασία θα φέρει δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι 4 από τους 5 Ε/κ κατέθεσαν στο «δικαστήριο» χωρίς να ορκιστούν στα ελληνικά (με μετάφραση) και στα αγγλικά και γι’ αυτό δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, ενώ ο πέμπτος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και οι πέντε, κατέθεσε αφού ορκίστηκε και γι’ αυτό δέχθηκε ερωτήσεις, τις οποίες και απάντησε. Και οι πέντε περιέγραψαν τι έγινε την 19η Ιουλίου.

Και οι πέντε Ε/κ είπαν ότι έδωσαν και τις πέντε ταυτότητες στο τ/κ σημείο ελέγχου του οδοφράγματος από το οποίο εισήλθαν στα κατεχόμενα και από τον υπάλληλο εκεί πήραν πίσω πάλι πέντε ταυτότητες. Ο δε Ε/κ που κατηγορείται ότι δεν έδωσε την ταυτότητά του και κρύφτηκε, είπε ότι και την έδωσε και δεν κρύφτηκε, αφού δεν είχε κανέναν λόγο να το κάνει αυτό.

Οι πέντε Ε/κ ανέφεραν επίσης ότι δεν πέρασαν πέραν της ταμπέλας που έγραψε ότι πρόκειται για στρατιωτική περιοχή και δεν εισήλθαν σε τέτοια περιοχή.

Ο «εισαγγελέας» υποβάλλοντας ερώτημα στον Ε/κ που κατέθεσε αφού ορκίστηκε, υποστήριξε ότι πήγαν στα κατεχόμενα για να συλλέξουν στοιχεία που θα χρησιμοποιούσαν στις ελεύθερες περιοχές για να υποβάλλουν αγωγή σε δικαστήριο της ΚΔ. Ο Ε/κ απάντησε ότι δεν το έκαναν αυτό και δεν έχουν πρόθεση να καταθέσουν αγωγή σε δικαστήριο της Δημοκρατίας.

Όπως επίσης μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο «εισαγγελέας» στην αρχή της διαδικασίας είπε ότι δεν θα καλέσει άλλους μάρτυρες κατηγορίας και γι’ αυτό η υπεράσπιση κάλεσε τους πέντε Ε/κ να καταθέσουν.

Ο δικηγόρος Πολίλι είπε επίσης στον «δικαστή» ότι οι "κατηγορούμενο"ι πήγαν στο πλησιέστερο «αστυνομικό τμήμα» για να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή τους στα κατεχόμενα, όπως είχε διατάξει το «δικαστήριο» για να τους αφήσει ελεύθερους υπό όρους την περασμένη εβδομάδα, αλλά τα έντυπα στο «τμήμα» δεν ήταν έτοιμα.

Σημειώνεται ότι οι πέντε Ε/κ αύριο θα οδηγηθούν στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου όπου αντιμετωπίζουν τις "κατηγορίες" της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο εκ των πέντε αντιμετωπίζουν επιπλέον την "κατηγορία" της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

ΚΥΠΕ