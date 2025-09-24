Θερίζει στην Ελλάδα η ευλογιά των αιγοπροβάτων, αυξημένη ετοιμότητα στην Κύπρο

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου μετά την έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες ζώα θανατώνονται, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η αγωνία για την τύχη της παραγωγής φέτας και άλλων προϊόντων μεγαλώνει.

Κύπρος: Κανένα περιστατικό

Αρμόδια πηγή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου επιβεβαίωσε ότι η νόσος δεν έχει εμφανιστεί στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, περιστατικά ευλογιάς των αιγοπροβάτων είχαν καταγραφεί πριν από δύο χρόνια στα κατεχόμενα.

Όπως εξήγησε η ίδια πηγή, το ζήτημα παρακολουθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις για τη διαχείρισή του. Ήδη έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις ζώων από χώρες που πλήττονται από τη νόσο, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, προς άλλα κράτη-μέλη και την Κύπρο.

«Οι όποιες αποστολές ζώων διακινούνται εντός της ΕΕ πιστοποιούνται από κτηνιατρικής άποψης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά τα οποία ελέγχονται κατά την άφιξη τους σε άλλο κράτος μέλος, στην προκειμένη στην Κύπρο», σημείωσε. «Υπάρχει», πρόσθεσε, «μηχανισμός άμεσης ενημέρωσης των κτηνοτρόφων που διασφαλίζει ότι η χώρα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής».

Εμβολιασμός των ζώων

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, μέσω αυτών επιτυγχάνεται η νοσολογική κάλυψη των ζώων μέσω της δημιουργίας αντισωμάτων κατά των συγκεκριμένων στελεχών, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των εμβολιασθέντων ζώων έναντι των στελεχών κατά των οποίων αυτά έχουν εμβολιαστεί. Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η μείωση του επιπέδου νοσηρότητας όσο και του επιπέδου θνησιμότητας ζώων.

Μέτρα πρόληψης και ψεκασμοί

«Υπάρχει ανησυχία και στην κοινότητά μας, γιατί ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας επηρεάζει άμεσα», δήλωσε στον «Π» ο ΓΓ του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης. Αναφερόμενος σε ένα «πλεονέκτημα» της Κύπρου σε μια τέτοια κρίση εξήγησε πως «οι περισσότερες μεγάλες μονάδες είναι κλειστές», σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου τα ζώα βγαίνουν σε βοσκοτόπια και εκτίθενται περισσότερο στον ιό. «Σίγουρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος είναι στο απυρόβλητο», είπε, δείχνοντας προς τα κατεχόμενα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πράσινη γραμμή. Η ανεξέλεγκτη διακίνηση ζώων εκεί είναι πιο επικίνδυνη από τις νόμιμες εισαγωγές, γιατί μπορεί να περάσουν ζώα χωρίς κανέναν έλεγχο», προειδοποίησε.

Αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης υπέδειξε ότι «στην Ελλάδα γίνονται ψεκασμοί κάθε εβδομάδα, ενώ εδώ πιο αραιά. Καλό θα ήταν να ενταθούν, ακόμη κι αν δεν έχουμε κρούσματα». Την ίδια ώρα, τόνισε πως εάν χρειαστούν εμβολιασμοί, το κράτος και η Ευρώπη οφείλουν να επιδοτήσουν το κόστος, τόσο για τα εμβόλια όσο και για τα φάρμακα των ψεκασμών. Προειδοποίησε πως τυχόν κρούσμα στην Κύπρο θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγή γάλακτος, με συνέπεια αυξήσεις στις τιμές του χαλουμιού και άλλων προϊόντων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε στην παραγωγή

Η ασθένεια πλήττει αποκλειστικά πρόβατα και κατσίκες. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και άρα δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Προκαλεί πυρετό, εξανθήματα, ανορεξία και ατονία στα ζώα, ενώ ο ιός μπορεί να επιβιώσει έως και έξι μήνες σε ζωοτροφές ή τρίχωμα, καθιστώντας την αντιμετώπισή του εξαιρετικά δύσκολη. Το γάλα από μολυσμένα ζώα παραμένει ασφαλές μετά από παστερίωση, ενώ το κρέας καταναλώνεται κανονικά.

Η νόσος μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την παραγωγή, προκαλώντας μείωση αποδόσεων, απώλειες ζωικού κεφαλαίου και περιορισμό στη διαθεσιμότητα ζωοκομικών προϊόντων, με άμεσες συνέπειες στο εισόδημα των κτηνοτρόφων και στην οικονομία. Σε ακραίες περιπτώσεις, μεταξύ των μέτρων ελέγχου περιλαμβάνονται ο περιορισμός διακινήσεων, η δημιουργία ζωνών εφαρμογής μέτρων και η θανάτωση προσβεβλημένων κοπαδιών.