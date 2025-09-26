Ψηφίστηκε νέος νόμος για προσφυγές σε δημόσιες συμβάσεις με αυστηρότερο πλαίσιο

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, την Πέμπτη, τροποποιητικό νόμο για τις διαδικασίες προσφυγής σε δημόσιες συμβάσεις, εισάγοντας αυστηρότερους όρους για την προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), με στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών ενστάσεων που καθυστερούν μεγάλα έργα.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου και Χαράλαμπο Πάζαρο, και ψηφίστηκε με 28 ψήφους υπέρ και μια εναντίον από τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.

Ο νέος νόμος εισάγει ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και του δικαιώματος των οικονομικών φορέων για πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Το κατώτατο ποσό για το οποίο μπορεί να υποβληθεί προσφυγή στην ΑΑΠ καθορίστηκε στο €1 εκατομμύριο.

Οι οικονομικοί φορείς που ζητούν αναστολή εκτέλεσης έργου θα καταθέτουν υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την ΑΑΠ, με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Με τροπολογία που ΑΚΕΛ, που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια, το μέγιστο ποσό της εγγυητικής αντιστοιχεί πλέον σε πέντε μήνες καθυστέρησης στην παράδοση έργου, αντί επτά μηνών που προνοούσε το αρχικό κείμενο.

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εισηγήθηκε προφορικές τροπολογίες, με τις οποίες το ανώτατο ύψος της εγγυητικής επιστολής περιορίστηκε από επτά σε πέντε μήνες καθυστέρησης, ώστε το τελικό ποσό να είναι χαμηλότερο. Παράλληλα, υιοθετήθηκε πρόταση του Bουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου, στην τροπολογία του ΑΚΕΛ, ώστε το κατώτατο όριο για δικαίωμα προσφυγής να καθοριστεί στο €1 εκατομμύριο, αντί των δύο εκατομμυρίων που προέβλεπε η αρχική πρόταση και €500.000 που ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτές οι τροπολογίες ψηφίστηκαν με 28 ψήφους υπέρ και μια εναντίον από τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.

Ο κ. Πασιουρτίδης ανέφερε πως το όριο του €1 εκατ. πετυχαίνει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα προσφυγής και στην ανάγκη υλοποίησης των δημοσίων έργων χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, και εξέφρασε ικανοποίηση για τη συναίνεση.

Η εισηγήτρια της πρότασης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, έκανε λόγο για «αγανάκτηση και θυμό των φορολογουμένων» από τις καθυστερήσεις στα μεγάλα δημόσια έργα, επισημαίνοντας ότι η νομοθεσία εισάγει δύο βασικές αλλαγές: την απαίτηση εγγυητικής επιστολής για την έκδοση προσωρινού διατάγματος και την αναθεώρηση του χρηματικού ορίου για το δικαίωμα προσφυγής. Όπως τόνισε, με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται σκοπιμότητες, προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και ο φορολογούμενος πολίτης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συνεισηγητής της πρότασης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, ανέφερε ότι η ψήφιση του νόμου «αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για το δικαίωμα προσφυγής και την ολοκλήρωση δημοσίων έργων». Όπως είπε, οι καταχρηστικές προσφυγές έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις «αντιζηλίας μεταξύ εταιρειών», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση της μαρίνας Πάφου, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις. Σημείωσε ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα επιστρέφεται μόνο αν αποδειχθεί ότι η προσφυγή ήταν δικαιολογημένη, αλλιώς θα κατάσχεται.

Από την πλευρά του, ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι οι ίδιες οι προσφυγές, αλλά οι συμβάσεις και οι όροι τους, που πολλές φορές είναι «φωτογραφικοί» για συγκεκριμένες εταιρείες. Όπως ανέφερε, η λύση είναι να ενισχυθεί η Αναθεωρητική Αρχή, ώστε να εκδικάζει γρήγορα και αποδοτικά και όχι να περιορίζεται το δικαίωμα προσφυγής. Πρόσθεσε ότι είναι σαν να δυσκολεύουμε τις αγωγές, επειδή υπάρχουν προβλήματα στα δικαστήρια. Επεσήμανε ακόμα ότι η κυπριακή οικονομία στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες το όριο των €500.000 είναι πιο ρεαλιστικό. Διευκρίνισε πως με την ψήφιση της τροπολογίας για μείωση του ανώτατου ποσού θα στηρίξει τη νομοθεσία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, χαρακτήρισε τη σύσταση της Αναθεωρητικής Αρχής «ευλογία για τη λειτουργία της Δημοκρατίας», αφού προστάτεψε και μικρές επιχειρήσεις και πρόσωπα που διεκδικούσαν προσφορές. Όπως εξήγησε, η αρχική πρόταση για αύξηση του ορίου στα €2 εκατ. θα περιόριζε υπερβολικά το δικαίωμα προσφυγής, γι’ αυτό και εισηγήθηκε μια «μέση λύση» με το όριο του €1 εκατ. Τόνισε ότι στόχος δεν είναι να περιοριστεί το δικαίωμα των επιχειρηματιών, που σε κάθε περίπτωση μπορούν να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο, αλλά να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον και να εκτελούνται τα έργα χωρίς πολύχρονες καθυστερήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Μαρίνος Μουσιούττας, συμφώνησε ότι η πρόταση για το όριο του €1 εκατ. αποτελεί μια ισορροπημένη λύση.

Η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας και υπερψήφισε τη νομοθεσία, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις διαδικασίες των προσφορών δεν οφείλονται μόνο στις προσφυγές, αλλά και στην ίδια τη διοίκηση, που δεν διασφαλίζει ότι οι όροι των συμβάσεων συντάσσονται σωστά και με διαφάνεια. «Σε μια ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να διευκολύνουμε τους πάντες να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία έχει ευθύνη να βελτιώσει τον τρόπο κατάρτισης των προσφορών ώστε να μειωθούν οι ενστάσεις.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, επεσήμανε πως η αύξηση του ορίου ήταν αναμενόμενη, καθώς οι €500.000 είχαν καθοριστεί πριν πολλά χρόνια. «Μόνο και μόνο ότι τα περισσότερα έργα αφορούν κατασκευές και το κόστος έχει διπλασιαστεί, έπρεπε να προσαρμοστεί σε κάποια φάση», ανέφερε.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τόνισε ότι η ουσία του προβλήματος δεν βρίσκεται στις προσφυγές, αλλά στα ίδια τα κείμενα των συμβάσεων, που συχνά περιέχουν κενά και ασάφειες. Σημείωσε την ανάγκη εκπαίδευσης των λειτουργών που συντάσσουν και αξιολογούν τις προσφορές, ώστε να μην αφήνουν «τρύπες» που επιτρέπουν καταχρηστικές ενστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ