Έπεσαν οι υπογραφές - Δύο νέα μουσεία στο ιστορικό κέντρο Πάφου

Ο Δήμος Πάφου δρομολόγησε επίσημα τη Δευτέρα ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική και αστική αναβάθμιση της περιοχής και ευρύτερα της Πάφου. Πρόκειται για τη δημιουργία δύο νέων ιστορικών μουσείων. Πρόκειται για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης Γεώργιος Κ. Τορναρίτης και το Πολυθεματικό Μουσείο, το οποίο θα στεγάσει συλλογές έργων τέχνης και αντικειμένων με ιστορική αξία.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.856.623,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια υλοποίησης δέκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Το έργο μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάρδα, τον πολιτικό μηχανικό Κλεόπα Παπανικολάου, τον μηχανολόγο μηχανικό Μιχάλη Μουρουζίδη, τον ηλεκτρολόγο Χαράλαμπο Σοφοκλέους και τον επιμετρητή ποσοτήτων Μιχάλη Κυριακίδη.

Η τελετή υπογραφής των συμβολαίων ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου από τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάρδα αναφέροντας πως τα δύο μουσεία θα προσδώσουν μια άλλη αξία και στο τουριστικό προϊόν γιατί θα γίνει, όπως είπε, ένας προορισμός που θα έχει να κάνει όχι μόνο με τουριστικά αλλά και να προσελκύει και πολιτιστικούς τουρίστες. Όσον αφορά τα δύο μουσεία, ο κ. Βάρδας ανέφερε πως δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αναστύλωση και πως τα έργα αυτά γίνονται την κατάλληλη στιγμή, γιατί εάν χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο θα χρειάζονταν να τα κατεδαφίσουμε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, με την ολοκλήρωση του έργου η Πάφος θα αποκτήσει δύο χώρους ανάπτυξης πολιτισμού μέσω της προβολής και ανάδειξης αντικειμένων που αποτελούν στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Οι χώροι αυτοί, όπως ανέφερε στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής, θα συμβάλουν στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και θα προσφέρουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον. Ο κ. Φαίδωνος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη στρατηγική επένδυση του δήμου στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Πρόσθεσε πως το έργο που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί κτηριολογικά στις 30 Μαΐου του 2026, ενώ ακολούθως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των εκθεμάτων. Τα μουσεία θα δημιουργηθούν σε χώρο που παλαιότερα στεγάζονταν οι αποθήκες του Ματθαίου Χαραλαμπίδη. Ανακοίνωσε, επίσης, πως στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται ξενώνες για φοιτητές αλλά και τέσσερα μικρά ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 170 δωματίων. Επιπρόσθετα, σημείωσε, πως το εμπορικό κέντρο της Πάφου θα αλλάξει ριζικά το ερχόμενο έτος.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού στην εταιρεία Agagrand Construction Limited. Εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας απηύθυναν χαιρετισμό ο διευθυντής Αbdul Raxim Al Habrat και ο πολιτικός μηχανικός Σάββας Γεωργίου, με τον κ. Γεωργίου να εκφράζει την ικανοποίησή του που η εταιρεία τους συμβάλει στη διαμόρφωση δύο τόσο σημαντικών έργων για την Πάφο. Για εμάς συνέχισε, «δεν πρόκειται για ένα κατασκευαστικό έργο, αφού μας δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσουμε μέσα από τη δουλειά μας τον πολιτισμό, την παιδεία και την ιστορία του τόπου». Πρόσθεσε ακόμη πως τα μουσεία αυτά δεν είναι απλά κτήρια αλλά είναι χώροι γνώσης, δημιουργίας, επένδυσης στον πολιτισμό, που θα φιλοξενήσουν τις επόμενες γενιές επισκεπτών, μαθητών και ερευνητών. Ιδιαίτερη αναφορά και θερμές ευχαριστίες εξέφρασε ο κ. Γεωργίου στον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για το όραμά του και την προσπάθειά του να καταστήσει την Πάφο κάθε χρόνο ακόμα πιο όμορφη και φιλόξενη πόλη.