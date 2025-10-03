Γιορτή του Κρασιού: Εντυπωσιακή άνοδος προσέλευσης - Άυξηση 25% σε σύγκριση με το 2024

Κορυφώνεται το τριήμερο η 64η Γιορτή του Κρασιού, η οποία αφήνει πίσω της μεγάλο ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, θυμίζοντας τις παλιές εποχές όπου η λαϊκή γιορτή της πόλης ήταν στις δόξες της. Η προσέλευση για φέτος μέχρι στιγμής είναι αυξημένη περίπου στο 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά, την ώρα μάλιστα που και πέρσι είχε καταγραφεί αντίστοιχο ποσοστό αύξησης. Ενδεικτικό ότι τη νύχτα των εγκαινίων πέρασαν από τον Δημόσιο Κήπο πέραν των 6.000 επισκεπτών. Υπολογίζεται ότι στα εννέα βράδια της Γιορτής του Κρασιού (ξεκίνησε 27 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 5 Οκτωβρίου) θα περάσουν από τον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού σχεδόν 50.000 επισκέπτες. Είναι ενδεικτικό ότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης αδειάζουν καθημερινά τα βαρέλια του δωρεάν κρασιού. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή με την τελετή λήξης στις 21:30 κάτω από τον Βρακά, ενώ την Κυριακή θα γίνει και 2η εκδήλωση (προηγήθηκε στη Μαλλιά το προηγούμενο Σάββατο) στην ύπαιθρο, αυτή τη φορά στο Καλό Χωριό.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα αναμνηστικά είδη που πουλά ο Δήμος Λεμεσού με αφορμή τη Γιορτή του Κρασιού, αυξάνοντας τα έσοδα που προκύπτουν. Οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν αναμνηστικές φιάλες για να γεμίσουν δωρεάν κρασί, ενώ με τα αναμνηστικά ποτήρια της Γιορτής του Κρασιού μπορούν να πιούν απεριόριστο κρασί. Ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει και δωρεάν διάφορα παραδοσιακά εδέσματα που προέρχονται από το κρασί, όπως ππαλουζέ.

Επιστροφή των οικογενειών

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε η στρατηγική απόφαση -που εκ των πραγμάτων φαίνεται απόλυτα επιτυχημένη- για μεταφορά της Γιορτής του Κρασιού στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Το πείραμα αυτό έχει πετύχει απόλυτα και κατάφερε, μαζί με άλλες σημαντικές αναβαθμίσεις, να φέρει ξανά πίσω στον Δημόσιο Κήπο της πόλης χιλιάδες Κύπριους επισκέπτες που τα προηγούμενα χρόνια δεν ενδιαφέρονταν για τις εκδηλώσεις.

Όπως εξήγησε στον «Π» η λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Σκεύη Αντωνιάδου, «ήταν ένας από τους στόχους που βάλαμε και δουλέψαμε πολύ για να πετύχει». Η κ. Αντωνιάδου ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η αναβάθμιση του καλλιτεχνικού προγράμματος αλλά και οι ειδικές δράσεις που υπάρχουν για τα παιδιά εντός του Δημόσιου Κήπου, κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόγραμμα του παιδότοπου αλλά και στην αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

Γεμίζει το Κηποθέατρο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον που αξίζει αναφοράς έχουν οι σπουδαίες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Κηποθέατρο εντός του Δημόσιου Κήπου. Καθημερινά υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα στο Κηποθέατρο το οποίο γεμίζει με κόσμο για να παρακολουθήσει τις συναυλίες όπου συμμετέχουν καταξιωμένοι Ελλαδίτες, μαζί με επίσης τους σημαντικότερους Κύπριους καλλιτέχνες. Η κ. Αντωνιάδου, μιλώντας για το ζήτημα αυτό, εξήγησε ότι «ο δήμος είναι πολύ περήφανος που στηρίζει και τους Κύπριους δημιουργούς, ενώ μπορεί και ταυτόχρονα να προσφέρει όλο αυτό το σπουδαίο καλλιτεχνικό προϊόν με το ίδιο εισιτήριο εισόδου, δηλαδή μόλις 5 ευρώ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ