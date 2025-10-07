Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Φάρος ειρήνης και ελπίδας», το αποχαιρετιστήριο μήνυμα Χαρμαντζί για την Καίτη Κληρίδη

Ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας αποχαιρετά την πρώην βουλευτή και ακτιβίστρια υπέρ της ειρήνης

Συγκίνηση και θλίψη εξέφρασε για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδη, πρώην βουλευτού, ακτιβίστριας υπέρ της ειρήνης και μέλους του ΔΗΣΥ, ο Μεχμέτ Χαρμαντζί, «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να αποτελει φάρο ειρήνης και ελπίδας για όσους πιστεύουν στη συνύπαρξη στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χαρμαντζί χαρακτήρισε την Καίτη Κληρίδη άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων της Κύπρου και στην ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η Καίτη Κληρίδη εργάστηκε ακούραστα για την ισότητα και τον διάλογο, αποτελώντας για πολλούς πηγή ελπίδας και έμπνευσης. Επισήμανε επίσης ότι, με τη δωρεά της κληρονομιάς της σε ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην έρευνα κατά του καρκίνου και στις δύο κοινότητες, διαιώνισε το πνεύμα αλληλεγγύης που υπερασπίστηκε σε όλη της τη ζωή.

Ο κ. Χαρμαντζί κατέληξε ότι η μνήμη της θα συνεχίσει να αποτελεί «φάρο ειρήνης και ελπίδας» για όλους όσοι πιστεύουν στη συμφιλίωση και στη δυνατότητα συνύπαρξης στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

