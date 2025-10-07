Λοττίδη: Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Ο δημόσιος υπάλληλος δεν είναι απλώς ένας εργαζόμενος, αλλά είναι λειτουργός της πολιτείας που οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τους ίδιους τους επηρεαζόμενους πολίτες με συνέπεια, ήθος και ακεραιότητα. Κάθε του λόγος, κάθε του πράξη, κάθε του στάση αντικατοπτρίζει την εικόνα του κράτους στο σύνολό του, ανέφερε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη σε ομιλία της σε Ημερίδα για Υψηλόβαθμα Στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Θέμα της Ημερίδας ήταν ο νέος Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Η Επίτροπος αναφέρθηκε στην ομιλία της στην ορθή συμπεριφορά προς τον πολίτη, προς την υπηρεσία και προς τον ίδιο τον εαυτό του.

Επεσήμανε ότι ο Οδηγός διακρίνει πέντε βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν κάθε πράξη, απόφαση ή ενέργεια της διοίκησης, που είναι η αρχή της Νομιμότητας, η αρχή της Εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, η αρχή της Χρηστής διοίκησης, η αρχή της Ίσης μεταχείρισης και Αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της Διαφάνειας

Η Επίτροπος αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ευθύνη της ηγεσίας, δηλαδή των διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας.

"Όταν η ηγεσία επιδεικνύει σεβασμό στη νομοθεσία και τις διαδικασίες, συνέπεια και ακεραιότητα, διάθεση για βελτίωση και εκσυγχρονισμό, τότε καλλιεργείται η κουλτούρα δεοντολογίας σε ολόκληρη την υπηρεσία. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην αποδοτικότητα και αξιοπιστία της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των ίδιων των πολιτών", ανέφερε.

Μίλησε και για την ευθύνη που έχουν οι διευθυντές Υπηρεσιών να προστατεύουν τους εργαζομένους τους από κάθε πράξη στον χώρο εργασίας, η οποία συνιστά βία ή παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και να τους προστατεύει από εκδικητικές ενέργειες, που είναι αποτέλεσμα της υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας ή απόκρουσης πράξεων βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

"Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η λογοδοσία και η συνέπεια απέναντι σε αμέλειες και παραλείψεις δεν αποτελούν απλώς ένα μέσο πειθαρχίας, αλλά και ένα ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση", ανέφερε η Επίτροπος Λοττίδη.

Ανέφερε επίσης ότι ο νέος Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας δημόσιων υπαλλήλων έρχεται να δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τόσο η πολιτεία όσο και η κοινωνία περιμένουν σήμερα από τον δημόσιο λειτουργό όχι μόνο να εκτελεί μηχανικά τα καθήκοντά του, αλλά να τα ασκεί με συνέπεια, υπευθυνότητα, ήθος και κοινωνική ευαισθησία.

