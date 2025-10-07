Κορυφαίος καρδινάλιος του Βατικανού λέει ότι το Ισραήλ διέπραξε σφαγή στη Γάζα

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, επέκρινε έντονα τη «συνεχιζόμενη σφαγή» του Ισραήλ στη Γάζα σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, στις πιο έντονες καταδικαστικές δηλώσεις από μέρους της Καθολικής Εκκλησίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της οργάνωσης Χαμάς.

Σε συνέντευξη με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις «απάνθρωπες και αδικαιολόγητες» και προέτρεψε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους.

«Όσοι δέχονται επίθεση έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, αλλά ακόμη και η νόμιμη υπεράσπιση πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας», δήλωσε ο Παρολίν, γραμματέας του Βατικανού και ένας από τους κορυφαίους αναπληρωτές του Πάπα Λέοντα.

«Ο πόλεμος του ισραηλινού στρατού για την εξάλειψη των μαχητών της Χαμάς αγνοεί το γεγονός ότι στοχεύει έναν σε μεγάλο βαθμό ανυπεράσπιστο πληθυσμό, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στα πρόθυρα του γκρεμού, σε μια περιοχή όπου κτίρια και σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια», είπε.

«Είναι... σαφές ότι η διεθνής κοινότητα είναι, δυστυχώς, ανίσχυρη και ότι οι χώρες που είναι πραγματικά ικανές να ασκήσουν επιρροή έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να δράσουν για να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη σφαγή», δήλωσε ο Παρολίν στα μέσα ενημέρωσης του Βατικανού.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αγία Έδρα χαρακτήρισε τη συνέντευξη του Παρολίν «σίγουρα καλοπροαίρετη», αλλά εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι «επικεντρώνεται στην κριτική του Ισραήλ, ενώ παραβλέπει τη συνεχιζόμενη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους ή να σταματήσει τη βία».

Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη, η ισραηλινή πρεσβεία δήλωσε ότι ήταν «προβληματικό» να χρησιμοποιείται η λέξη «σφαγή» για να περιγραφεί τόσο η επίθεση της Χαμάς όσο και η απάντηση του Ισραήλ σε αυτήν, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει «καμία ηθική ισοδυναμία» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ερωτηθείς για την ισραηλινή δήλωση, ο Πάπαςς τάχθηκε υπέρ του Παρολίν. «Προτιμώ να μην σχολιάσω τώρα. Ο καρδινάλιος εξέφρασε πολύ καλά ποια είναι η γνώμη της Αγίας Έδρας», δήλωσε στους δημοσιογράφους από την παπική κατοικία λίγο έξω από τη Ρώμη, στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Το Βατικανό, το οποίο έχει πρεσβείες σε πολλές πρωτεύουσες, συνήθως χρησιμοποιεί συγκρατημένη γλώσσα στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων, προτιμώντας να αποφεύγει την κάλυψη από τον Τύπο και να λειτουργεί παρασκηνιακά. Ωστόσο, ο Πάπας Λέον, που εξελέγη τον Μάιο μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, έχει εντείνει την κριτική για την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters