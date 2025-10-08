Ασφυκτιά ο «Άγιος Σπυρίδωνας» - Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης νέου Ειδικού Σχολείου στη Λάρνακα

Στο κενό φαίνεται να πέφτει η προσπάθεια των φορέων της Λάρνακας, ειδικά των βουλευτών της επαρχίας, για δημιουργία δεύτερου Ειδικού Σχολείου στην πόλη τα αμέσως προσεχή χρόνια, με δεδομένο ότι το υφιστάμενο Ειδικό Σχολείο του «Αγίου Σπυρίδωνα» είναι υπερπλήρες. Όπως προκύπτει, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον ένα τέτοιο έργο δεν περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς και προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας. Η τελευταία απάντηση της υπουργού Αθηνάς Μιχαηλίδου στο κοινοβουλευτικό ερώτημα για νέο Ειδικό Σχολείο στη Λάρνακα που έθεσε ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης επιβεβαιώνει, επί της ουσίας, ότι όντως υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου που να εξυπηρετεί παιδιά με αναπηρίες. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακόμα δεν έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ούτε υπάρχει σαφής δέσμευση για ένταξη του έργου στον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου για το 2026. Παράλληλα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εάν έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες προώθησης του έργου, δηλαδή η διενέργεια των απαραίτητων μελετών, η χωροθέτηση του νέου σχολείου κ.λπ. Η απαντητική επιστολή της κ.Μιχαηλίδου, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου, αναφέρει τα ακόλουθα: «Το θέμα σε σχέση με την ίδρυση νέου Ειδικού Σχολείου στη Λάρνακα μελετάται και ιεραρχείται στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας στο γενικότερο πλαίσιο για ίδρυση νέων Ειδικών Σχολείων σε όλη την Κύπρο. Αφού ιεραρχηθούν οι ανάγκες ανά επαρχία, αυτές θα προωθηθούν για ένταξή τους στον προϋπολογισμό του υπουργείου». Θέση του Πρόδρομου Αλαμπρίτη, όπως και των υπολοίπων βουλευτών της επαρχίας, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν αναδείξει το πρόβλημα, είναι πως οι ανάγκες της Λάρνακας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Το Ειδικό Σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» εδώ και αρκετό καιρό ασφυκτιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά, οι οικογένειές τους και οι εκπαιδευτικοί να ταλαιπωρούνται καθημερινά. «Το δικαίωμα στη μόρφωση και στην αξιοπρέπεια των παιδιών με αναπηρίες δεν μπορεί να είναι θέμα ιεράρχησης, αλλά άμεσης προτεραιότητας», σημειώνει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, ο οποίος προσθέτει ότι είναι για πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει επίσημα την ανάγκη δημιουργίας νέου Ειδικού Σχολείου στη Λάρνακα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση και σχεδιασμός.

Μωρά και ενήλικες

Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης κατήγγειλε ότι σήμερα στο Ειδικό Σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» φοιτούν 120 παιδιά με αναπηρίες, ηλικίας από 5 έως 22 χρόνων, τα οποία ουσιαστικά φιλοξενούνται στο ίδιο σχολικό περιβάλλον κατά τα διαλείμματα. Ανέφερε, επίσης, ότι αυτή την εποχή γίνονται κάποια βελτιωτικά έργα και επεκτάσεις στο σχολείο, αλλά οι προδιαγραφές του κτηρίου είναι για φιλοξενία περίπου 70-80 μαθητών. Δηλαδή, με την ολοκλήρωση των επεκτάσεων, δεν θα είναι εφικτό, σύμφωνα με τον βουλευτή, να εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των παιδιών. Σημείωσε, ακόμα, πως είναι απαράδεκτο μικρά παιδιά ηλικίας 5 και 6 χρόνων να φιλοξενούνται στο ίδιο περιβάλλον με ενήλικες 20 και 22 χρόνων. Είπε, τέλος, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξητική τάση στα παιδιά με αναπηρίες, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός από το κράτος για δημιουργία νέων σχολείων. «Μαζί με τους συναδέλφους μου στη Βουλή θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε η Λάρνακα να αποκτήσει, επιτέλους, ένα σύγχρονο Ειδικό Σχολείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Η ισότητα στην εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο, είναι υποχρέωση της Πολιτείας», κατέληξε.