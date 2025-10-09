Τοπικές βροχές και ενίσχυση ανέμων σήμερα – Βελτίωση του καιρού από το Σαββατοκύριακο

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζει σήμερα την περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αστάθεια. Σταδιακά, στην ατμόσφαιρα θα επικρατήσει ασθενής χαμηλή πίεση, με τα φαινόμενα να υποχωρούν προς το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα είναι μερικώς έως κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν προοδευτικά στο υπόλοιπο νησί. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται γρήγορη εξασθένηση των φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς έως μέτριοι (3-4 Μποφόρ), με γρήγορη ενίσχυση σε μέτριους έως ισχυρούς (4-5 Μποφόρ) και τοπικά πολύ ισχυρούς (έως 6 Μποφόρ). Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά, ενώ λίγο ταραγμένη έως ταραγμένη στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, 27 στα νοτιοανατολικά παράλια, 25 στα υπόλοιπα παράλια και 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικές αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, εξασθενημένοι σε 3-4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια, και ήρεμη έως λίγο ταραγμένη στα νότια και ανατολικά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 9 στα ορεινά.

Για την Παρασκευή, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το Σάββατο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο έως το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας ελαφρώς πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.