Ασταμάτητη η μάχη κατά των ναρκωτικών (πίνακες)

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Σημαντική αύξηση στις ποσότητες παράνομων ουσιών που κατάσχεσε σε επιχειρήσεις η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Εντυπωσιακή η αύξηση για κάνναβη, κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη

Τα στοιχεία από τις υποθέσεις ναρκωτικών καταδεικνύουν ότι ο αγώνας που διεξάγεται είναι ασταμάτητος και διαρκής, επιβάλλει εγρήγορση και προσαρμογή στα νέα είδη παράνομων ουσιών που προωθούν οι έμποροι. Οι τζίροι είναι ανυπολόγιστοι παρά τις σημαντικές επιτυχίες που έχει να επιδείξει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, με συλλήψεις, καταδίκες, κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΚΑΝ, τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 προέκυψαν 881 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν 886 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 515 Ελληνοκύπριοι και οι 371 αλλοδαποί. Για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι υποθέσεις ανήλθαν στις 831 και ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων στους 886. Από την ανάλυση των δεδομένω...

