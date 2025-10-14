Αδιέξοδο με τα ασφάλιστρα στους άνω των 70 ετών

«Καταντήσαμε τους ηλικιωμένους επαίτες ασφαλειών», δήλωνε χθες, ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, περιγράφοντας την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οδηγοί άνω των 70 ετών στην Κύπρο. Το θέμα αναδείχθηκε για πολλοστή φορά χθες, με οργανώσεις που εκπροσωπούν ηλικιωμένους να φωνάζουν ότι οι ασφαλιστικές, ...

