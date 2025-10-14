Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αδιέξοδο με τα ασφάλιστρα στους άνω των 70 ετών

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανδρέας Αθανασιάδης, τόνισε ότι η εφαρμογή των προτάσεων νόμου θα απαιτούσε αναπροσαρμογές σε όλα τα ασφάλιστρα.

«Καταντήσαμε τους ηλικιωμένους επαίτες ασφαλειών», δήλωνε χθες, ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, περιγράφοντας την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οδηγοί άνω των 70 ετών στην Κύπρο. Το θέμα αναδείχθηκε για πολλοστή φορά χθες, με οργανώσεις που εκπροσωπούν ηλικιωμένους να φωνάζουν ότι οι ασφαλιστικές, ...

